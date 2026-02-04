Paolo Guerrero quedó solo frente al arco y no pudo darle la ventaja a Alianza Lima vs 2 de Mayo - VIDEO

Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del sentido Carbajal y falló las que nunca suele fallar. Esta vez quedó solo frente al arquero, pero se demoró en decidir y le terminaron trabando el balón. Si bien cobraron posición adelantada, si hacía el gol lo iba a terminar convalidando el VAR porque al final se vio que estaba habilitado.

Video: ESPN

Al final Alianza Lima terminó perdiendo 1-0, todo hace indicar que Pablo Guede subestimó al rival al mandar al campo de juego un once titular que no había venido usando. Paolo Guerrero venía siendo el goleador y era titular, pero esta vez decidió dejarlo en el banco para que Federico Girotti este desde el inicio. Si no voltea la llave en Matute, las cosas se van a poner muy feas.

Hasta el momento no se si sabe si Pablo Guede declaró tras el partido, pero seguro buscarán preguntarle el motivo de su 'experimento'. No es lo único con lo que tendrá que lidiar el DT argentino, también con el tema de las lesiones. Esteban Pavez, volante que pidió para el equipo, se lesionó en el partido y parece que estará un tiempo considerable lejos de las canchas.

¿Cuándo será el partido de vuelta en Matute?

Alianza Lima tendrá que recibir a 2 de Mayo y su única misión es golearlos, así lograrán clasificar a la siguiente fase para medirse ante Sporting Cristal. De no hacerlo, la continuidad del comando técnico de Guede corre peligro. El partido está programado para el próximo miércoles 11 de febrero, se espera un lleno total.