Diego Acosta hace celebrar a todo Paraguay con golazo para el 1-0 de 2 de Mayo ante Alianza Lima

Sobre los 83 minutos del partido, el delantero de 2 de Mayo sorprendió a toda la defensa de Alianza Lima con una impresionante anotación desde fuera del área por la Copa Libertadores 2026.

Solange Banchon
Gol de 2 de Mayo ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2026
Con golazo de Diego Acosta, 2 de Mayo venció 1-0 a Alianza Lima por la ida de la Fase 1 de la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2026. El 'Gallo Norteño' tiene una ventaja por la mínima, sin embargo, la llave aún sigue estando abierta para el partido de vuelta a disputarse la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva.

Así fue el golazo de Diego Acosta en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

Transcurrían los 83 minutos del cotejo cuando la escuadra paraguaya realizó un perfecto contraataque que luego derivó en los pies del delantero Diego Acosta. El ariete extranjero no perdonó y lanzó un potente remate desde fuera del área para vencer las redes del arquero Guillermo Viscarra.

El soberbio disparo dejó atónitos a todos los defensores de Alianza Lima, quienes no contaron con que el futbolista de 2 de Mayo se tuviera fe para animarse a pegarle al balón con mucha técnica y efectividad.

Luego de este resultado, los dirigidos por el entrenador argentino Pablo Guede deberán pasar la página rápidamente ya que este fin de semana tendrán un nuevo reto en el Torneo Apertura 2026 contra Comerciantes Unidos en Matute. Posteriormente jugarán con el 'Gallo Norteño' para definir su destino en la Conmebol Libertadores.

AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

