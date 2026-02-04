Rabanal quedó impresionado con ex Alianza Lima que firmó por Universitario: "Me gusta mucho"

Javier Rabanal debutó de gran manera en la Liga 1 2026. El técnico español logró que sus dirigidos se hicieran fuertes en casa ante ADT y ahora tendrá como objetivo conservar este protagonismo cuando visiten a Cusco FC. En medio de eso, el estratega se mostró contento con el desempeño de un exfutbolista de Alianza Lima que forma parte del actual plantel.

Javier Rabanal destacó a ex Alianza Lima que firmó por Universitario

Nos referimos a Jairo Concha. En una reciente entrevista con El Comercio, el entrenador europeo señaló que el mediocampista ofensivo es un jugador con mucha técnica, asimismo resaltó su buena definición desde larga distancia. A su vez, sorprendió al revelar que el popular 'Jairoco' conoce a uno de sus ex dirigidos en Independiente del Valle e incluso le manifestó cómo es la labor del DT en los entrenamientos.

Jairo Concha fue elogiado por Javier Rabanal/Foto: LÍBERO

"Jairo Concha por ejemplo, es un futbolista que no tiene problemas con el balón en los pies. Tiene golpeo, me gusta mucho. Es muy amigo de un exfutbolista mío como Jordy Alcívar, están muy en contacto e incluso le hizo la prevención sobre cómo eran los entrenamientos", manifestó.

El volante nacional viene de ser titular en el debut oficial de la 'U' en el Torneo Apertura 2026. Concha terminó siendo una de las figuras del partido, y se perfila para ser pieza fundamental en el esquema del técnico Javier Rabanal esta temporada.

La campaña de Jairo Concha en Universitario el 2025

El futbolista de 26 años tuvo un importante protagonismo con el conjunto estudiantil durante el 2025, a tal punto de afrontar 42 encuentros oficiales por Liga 1 y Conmebol Libertadores. Así también su efectividad se reflejó en sus 9 goles y 10 asistencias.

Jairo Concha tiene contrato en Universitario hasta 2026

Es importante recordar que, Jairo Concha firmó contrato con Universitario de Deportes procedente de Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Su arribo a tienda crema se dio en enero de 2024.