¿Alianza Lima ganó dinero con la partida de Sergio Peña a Turquía? Esto se sabe

A pesar de que se esperaba que haga un cambio de chip a diferencia de la temporada anterior, Sergio Peña decepcionó a todos en Perú luego de verse envuelto en una denuncia realizada por una joven argentina. Alianza Lima lo separó de manera indefinida y ahora su futuro será en Sakaryaspor de Turquía, donde estará jugando los próximos meses en busca de continuidad y jugar sus últimos años a nivel profesional lejos del país.

Sergio Peña fue presentado oficialmente como refuerzo del Sakaryaspor y su llegada al fútbol turco es una realidad. El futbolista de 30 años dejó Perú para realizar los exámenes médicos y posteriormente ser anunciando como el gran fichaje al equipo que está en los últimos puestos de la tabla. Su pasado en Alianza Lima quedará en la historia y no será recordado de la mejor manera por los hinchas.

¿Alianza Lima ganó dinero con la salida de Sergio Peña?

La salida de Sergio Peña era inminente y finalmente se desligó de Alianza Lima. A diferencia de la transferencia de otros jugadores que han pasado por el equipo blanquiazul, el volante nacional no generó ingresos económicos para la institución victoriana.

De acuerdo al abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo y administrativo, para Alianza Lima no se generó ningún ingreso por su transferencia, solamente si se hubiera pactado cláusulas pendientes o premios. "Llega con el pase en su poder, por lo que no hay transferencia ni derechos económicos involucrados", indicó.

Sergio Peña volvió a Alianza Lima en julio del 2025 y su fichaje generó gran expectativa; sin embargo, las críticas sobre su rendimiento no tardaron en llegar. Su regreso al fútbol peruano se dio después de casi una década y no duró mucho tiempo para volver al extranjero