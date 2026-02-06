Oficial: Sergio Peña fue anunciado como jugador de Sakaryaspor de Turquía tras dejar Alianza Lima

¡Ya es oficial! Sergio Peña seguirá su carrera en el fútbol europeo luego de ser anunciado como nuevo jugador del Sakaryaspor de la Segunda División del fútbol turco. El volante nacional dejó las filas de Alianza Lima tras rescindir su contrato por mutuo acuerdo a raíz del escándalo de indisciplina y ser denunciado por un presunto abuso sexual.

En los últimos días se venía rumoreando sobre el regreso de Sergio Peña al fútbol turco y ahora se acaba de hacer oficial. El futbolista abandonó el país hace unos días y, tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos, fue anunciado por todo lo alto con Sakaryaspor.

El club confirmó la llegada del jugador y le deseó suerte al peruano en esta nueva etapa en su carrera. "Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta verdinegra. ¡Bienvenido, Peña!", fue el mensaje de bienvenida del equipo en sus redes sociales.

Minutos después, el club turco publicó un video en sus canales oficiales remarcando sus mejores momentos en el fútbol con la camiseta de la selección peruana y su paso por otros clubes.

De esta manera, Sergio Peña continuará su carrera en el exterior tras haber resulto su contrato con la directiva de Alianza Lima. El volante buscará recuperar su mejor nivel y dejar de lado el escándalo mediático que se ocasionó tras haber sido denunciado por una mujer argentina.

¿Hasta cuándo es el contrato de Sergio Peña con Sakaryaspor?

El también seleccionado nacional ya fue inscrito como nuevo jugador del Sakaryaspor, tal como se logra visualizar en el sitio de la Federación Turca. Asimismo, se hizo evidente que su vínculo es hasta el 30 de junio de 2026, fecha en la que acaba el campeonato.

Sergio Peña se fue sin pena ni gloria de Alianza Lima

Sergio Peña fue uno de los grandes fichajes del cuadro victoriano y llegó con el rótulo de la gran figura. No obstante, nunca logró consolidarse ni mostrar el nivel esperado, lo que le valió duras críticas por parte de los hinchas. En total, disputó 18 partidos oficiales, en los que anotó 2 goles y aportó 4 asistencias.

¿En qué clubes ha jugado Sergio Peña?