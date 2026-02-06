Se confirmó si Sergio Peña pasó los exámenes médicos para fichar por Sakaryaspor: "Hoy..."

Sergio Peña dejó de pertenecer a Alianza Lima y llegó a un acuerdo para incorporarse a Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía. Bajo ese escenario, y a poco de su anuncio, desde Turquía brindaron mayores detalles respecto a los exámenes médicos que pasó el experimentado volante nacional.

Se confirmó si Sergio Peña pasó los exámenes médicos con Sakaryaspor

De acuerdo a la información del portal extranjero, 'Ayarsizlarchannels', el mediocampista de 30 años superó con éxito las pruebas médicas con su nueva escuadra, por lo que únicamente restan algunas horas para que el club de Europa lo presente como su refuerzo con miras a esta temporada.

"Nuestro nuevo fichaje Peña ha pasado el reconocimiento médico y se espera que firme hoy mismo", señaló la cuenta turca en las redes sociales. De esta manera, el exjugador de Malmö de Suecia tendrá un nuevo desafío en el Viejo Continente, mientras continúan las investigaciones por presunto abuso sexual a una joven argentina de 22 años.

Sergio Peña pasó con éxito los exámenes médicos/Foto: Ayarsizlarchannels

¿Hasta cuándo será el contrato de Sergio Peña con Sakaryaspor?

Según se precisa en la Federación Turca de Fútbol, Sergio Peña acaba de ser inscrito como nuevo integrante del Club Sakaryaspor con un vínculo hasta el 30 de junio de 2026. El ex Alianza Lima permanecerá los próximos 4 meses en el país transcontinental.

Sergio Peña es nuevo jugador de Sakaryaspor

Valor en el mercado de Sergio Peña:

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo indica que el volante nacional está tasado en 1.20 millones de euros en el mercado de pases.