¿Dónde jugará Sergio Peña? Todo sobre el Sakaryaspor, su nuevo equipo en Turquía

Sergio Peña tenía todo para brillar y tener su revancha en Alianza Lima, pero tras el problema en el que se metió y con una denuncia en su contra, esto ya no iba a ser posible. Terminó heredando la '10' blanquiazul para nada, al final dejará el Perú para jugar en el extranjero y su nuevo destino es el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

Sakaryaspor: Conoce el nuevo equipo de Sergio Peña en Turquía

El Sakaryaspor es un club con gran tradición en el fútbol de Turquía, fundado en 1965 y conocido como la "Fábrica de Fútbol" por haber formado a leyendas como Hakan Şükür. Aunque tuvo una época dorada donde ganó la Copa de Turquía y compitió en Europa, hoy lucha por recuperar su prestigio desde el ascenso. Algo que tiene sumamente complicado, pues están en puestos de descenso.

El equipo disputa sus partidos en el moderno Nuevo Estadio de Sakarya, con capacidad para más de 28,000 personas, y cuenta con una de las hinchadas más apasionadas del país, los "Tatangalar". El fichaje de Sergio Peña busca aportar la jerarquía necesaria para que el club sea protagonista en un torneo sumamente físico.

Sergio Peña ya no está en el Perú, jugará en Turquía





Actualidad del Sakaryaspor

En la presente temporada 2025-2026 de la TFF Primera División (segunda categoría de Turquía), el Sakaryaspor se encuentra en una situación crítica: ocupa la posición 18 de 20 equipos, situándose actualmente en la zona de descenso. No parece que Sergio Peña sea la solución para este mal momento, ya que llevan varios partidos sin conocer de victorias y están más cerca a perder la categoría.

Mientras tanto, las investigaciones en contra de Sergio Peña seguirán hasta que se confirme o no su inocencia. Tras lo sucedido en Uruguay, el futbolista está en el ojo de la tormenta aunque haya negado todo mediante un comunicado.