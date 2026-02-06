'Puma' Carranza quedó impresionado con 4 jugadores de Alianza Lima e impacta a hinchas: "Buen equipo"

Alianza Lima y 2 de Mayo se volverán a ver las caras el próximo miércoles 11 de febrero por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo de Eduardo Ledesma tiene una ventaja por la mínima diferencia sobre los blanquiazules, sin embargo, nada está dicho, por lo que la consigna del cuadro peruano es tratar de revertir el marcador.

'Puma' Carranza elogió a 4 jugadores de Alianza Lima y habló del Estadio de Matute

A propósito de ello, el referente de Universitario, José Luis 'Puma' Carranza señaló sus expectativas respecto al encuentro de vuelta entre ambas escuadras por el torneo Conmebol y agregó que actualmente los íntimos tienen una importante plantilla para tratar de esperanzarse en acceder a la siguiente ronda de la Libertadores. En tal sentido, aprovechó en resaltar a 4 futbolistas que vienen siendo pieza clave en el once titular.

2 de Mayo superó a Alianza Lima por la ida de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026

"¿Qué caldera?, es Matute no más y se acabó, no es caldera, no mete presión. Todos los estadios son iguales, como lo tomen los jugadores va a ser importante, pero Alianza tiene buen equipo, yo creo que va a jugar Advíncula, Guerrero, Cantero, Vélez y creo que con eso le basta", manifestó el exjugador nacional en el programa 'La Interna' de Trivu.

En ese contexto, el ídolo de la 'U' les auguró un resultado positivo a Alianza Lima en el choque de vuelta contra 2 de Mayo, destacando principalmente la gestión de Franco Navarro, director deportivo del conjunto victoriano.

"Alianza tiene que ver a todos los jugadores porque sabe que acá lo va a ganar de manera contundente porque tiene buenos jugadores, ha hecho un gasto importantísimo y creo que Franco no es ciego, él ha jugado al fútbol, es director técnico y va a ver que Alianza va a despertar el día miércoles", acotó.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora del partido

Es válido señalar que el cotejo entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio de Matute quedó programado para disputarse a las 19:30 horas locales de Perú o 21:30 horas de Paraguay.