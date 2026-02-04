DT de 2 de Mayo fue sincero y dio firme calificativo a Alianza Lima tras triunfo histórico: "Un..."

2 de Mayo tuvo un auspicioso estreno en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El 'Gallo Norteño' superó 1-0 a Alianza Lima gracias al gol de Diego Acosta y ahora buscarán la hazaña la próxima semana en el cotejo de vuelta. Eduardo Ledesma, técnico del elenco paraguayo habló categóricamente en el post partido.

DT de 2 de Mayo dio firme calificativo a Alianza Lima tras victoria

Mediante una reciente entrevista con Vs Sports, el estratega destacó el sacrificio que tuvieron sus dirigidos en el trámite del encuentro, motivo por el cual, no dudó en calificar a su rival como un "equipo grande".

"Cuando se juega con un equipo grande debemos estar atentos y muy seguros. La diferencia es mínima, pero lo importante es ganar", manifestó el entrenador paraguayo durante la conferencia de prensa.

Alianza Lima cayó ante 2 de Mayo en su visita a Paraguay por Copa Libertadores 2026

Del mismo modo, Eduardo Ledesma valoró el reciente resultado y aseguró que es un trabajo en colectivo, resaltando así la labor de los directivos y el último comando técnico. "Esta victoria es de todos, para los que ya no están e hicieron posible esto", añadió.

Finalmente, el técnico de 2 de Mayo aseguró tener bastante confianza con miras al encuentro de vuelta a disputarse el próximo miércoles 11 de febrero, donde el 'Gallo Norteño' tiene la misión de dar el golpe y tratar de acceder a la siguiente ronda.

"Nos tocó un fixture de locos, y le dije a los muchachos que se sientan importante porque todos pueden jugar", sentenció el exfutbolista paraguayo.