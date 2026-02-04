Prensa internacional reaccionó a la derrota de Alianza Lima en Libertadores: "Para los libros"

La derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026 fue histórica en muchos sentidos, ya que para empezar este era el primer partido en el torneo Conmebol que jugó el elenco paraguayo desde su fundación. Por ello, la prensa internacional reaccionó totalmente incrédula ante lo que acaba de pasar en la ciudad Juan Pedro Caballero.

PUEDES VER: Jean Deza vuelve a la Liga 1 2026 tras firmar por icónico club del fútbol peruano

Uno de los medios que se pronunció fue el reconocido Diario Olé de Argentina, quien indicó lo siguiente mediante sus redes sociales: "¡Alianza Lima perdió con 2 de Mayo por la Libertadores! El conjunto paraguayo se impuso por la mínima como local en la primera fase de la Copa. La vuelta será el miércoles 11 de febrero, en Perú". El traspié de los íntimos causó enorme asombro.

Olé sorprendido con Alianza Lima.

Asimismo, ESPN también reaccionó sorprendido y se pronunció a través de SportsCenter en 'X'. "Primer partido en la historia en la Conmebol Libertadores y victoria para los libros. 2 de Mayo derrotó 1-0 a Alianza Lima en Paraguay en la ida de la Fase 1. Golazo de Diego Acosta. La vuelta será el 11/2", señaló el conocido canal televisivo, también anonadado.

ESPN se refirió a Alianza Lima.

Además, el ABC de Paraguay reaccionó totalmente feliz por la victoria de su club sobre Alianza Lima en la Copa Libertadores. "Sportivo 2 de Mayo debutó con victoria en la Copa Libertadores al vencer 1-0 a Alianza Lima en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero El Gallo Norteño hizo valer la localía y viajará a Perú con ventaja en el global, cuando el próximo miércoles 11 de febrero dispute el partido de vuelta", acotó.

ABC feliz con la derrota de Alianza Lima.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y dónde ver partido de vuelta

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19.30 horas de Perú por el partido de vuelta de la Conmebol Libertadores. La transmisión del cotejo en Lima será mediante la señal de ESPN para todo el territorio peruano, y también podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción en la mencionada plataforma de streaming.