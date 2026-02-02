Sergio Peña: de poder brillar en la Libertadores a jugar en liga donde el colero tiene -28 puntos

Recientemente comenzó a sonar el fichaje de Sergio Peña por el Sakaryaspor de Turquía, el cual prácticamente es un hecho y faltan horas para que sea anunciado oficialmente por la escuadra europea. Sin embargo, ese regreso al 'viejo continente' no es por la puerta grande, sino que todo lo contrario debido a que se encuentra en el momento más complicado de su carrera tras haber sido separado de Alianza Lima.

El mediocampista llegó a mediados de la temporada pasada a Matute y esta campaña le dieron la dorsal 10. Tenía la chance de brillar en la Copa Libertadores para darle mayor exhibición a su buen juego, y así seguir en el radar de la selección peruana que ahora cuenta con Mano Menezes como su director técnico. Ahora, tras su indisciplina con los íntimos, terminará jugando en un club que la pasa fatal en la Segunda División turca. Es decir, decayó increíblemente.

Asimismo, el detalle no está únicamente en que Sergio Peña jugará el ascenso, sino que viene luchando por no descender a la Tercera División debido a que el club marcha antepenúltimo en la tabla de posiciones de la 1. Lig, con 23 unidades. En este campeonato son cuatro los clubes que pierden la categoría, por lo que Sakaryaspor tiene todo cuesta arriba.

Sergio Peña se irá a Turquía.

Por otra parte, un dato sorprendente es que el colero tiene -28 puntos en la clasificación, algo totalmente increíble y prácticamente tiene asegurado su descenso para esta campaña. Adana Demirspor recibió una sanción federativa recientemente, por lo que se vio seriamente perjudicado con la resta de 30 puntos.

¿Cuál es el valor de Sergio Peña?

Actualmente, Sergio Peña tiene un valor de 1.2 millones de euros en el mercado de transferencias y ha presentado un bajón en su cotización, sobre todo si la comparamos con los 3 millones de euros que obtuvo en el 2024 durante su estadía en el Malmö de Suecia. Probablemente, jugando el ascenso en Turquía, su precio siga disminuyendo.