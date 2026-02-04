Club 2 de Mayo deja tajante mensaje a Alianza Lima a poco de jugar la Libertadores: "Vencer o morir"

A pocas horas del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, el cuadro paraguayo sorprendió en redes sociales con una postal que ha generado un sinfín de reacciones entre los cibernautas. Queda claro que se jugará el todo por el todo en estos primeros 90 minutos.

2 de Mayo lanza publicación a Alianza Lima

A través de sus cuentas oficiales, 2 de Mayo lució su mascota representativa llamado "Gallo Norteño", lo que hace referencia a que en Alianza Lima se tiene el "Gallo Negro". Es por ello, que la gráfica mostró a ambos animales significativos en cada institución a poco de jugar un vital encuentro.

Por si fuera poco, el conjunto paraguayo tiene la convicción de hacer historia en esta fase preliminar de la Copa Libertadores 2026, por lo que deja un rotundo mensaje como "vencer o morir", lo que denota que habrá mucha entrega por parte de cada uno de los jugadores que defienden a 2 de Mayo.

"¡Hoy nos plantamos y decimos: ¡Vencer o morir! ¡Vamos Gallo Norteño! ¡Bienvenida Copa Libertadores!", se lee en la publicación de 2 de Mayo a través de sus redes sociales oficiales.

2 de Mayo y su publicación en redes sociales.

Recordemos, que el partido de ida entre 2 de Mayo vs Alianza Lima se jugará HOY, miércoles 4 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay). En tanto, la vuelta en Matute se disputará el próximo 11 de febrero a la misma hora en mención.

¿Cómo llega 2 de Mayo?

El equipo de 2 de Mayo no ha tenido un arranque de temporada positivo: dos derrotas y un empate por la Liga Paraguaya. En casa viene afrontando dos cotejos de los cuales solo pudo sumar uno ante Olimpia en el empate con marcador final de 1-1. Actualmente, se ubica en la penúltima casilla de la tabla general.