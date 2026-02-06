Diego Acosta, figura de 2 de Mayo, sorprendió al destacar a futbolista de Alianza Lima: "Único"

2 de Mayo dio la gran sorpresa de la semana al vencer por 1-0 a Alianza Lima en el duelo de ida de la fase previa de la Copa Libertadores. Uno de los puntos más fuertes del cuadro paraguayo fue Diego Acosta, autor del gol del triunfo. Tras el histórico triunfo, el atacante sorprendió al rendirse en elogios ante un destacado jugador de la escuadra de Matute.

Diego Acosta, figura de 2 de Mayo, destacó a futbolista de Alianza Lima

Luego del partido, el delantero paraguayo fue resaltado por el golazo que sorprendió y representó un duro golpe para todos los hinchas de Alianza Lima. Precisamente, Diego Acosta fue entrevistado por el programa 'Estudio Fútbol' y, entre otros temas, le consultaron por si tenían referenciado a la figura de Paolo Guerrero.

Ante ello, el atacante de 23 años no dudó en destacar al 'Depredador' catalogándolo como un jugador "histórico" no solo para el fútbol peruano, sino también para toda Sudamérica. Asimismo, recalcó que haberlo enfrentado fue una experiencia inolvidable, ya que es un jugador al que sigue desde que era pequeño.

Video: Estudio Fútbol

"Paolo Guerrero es un histórico de Perú, del fútbol sudamericano, es un goleador nato, siempre lo seguí de chico y es un referente. Fue una experiencia única, compartir campo con esa clase de jugadores, con la trayectoria que él llevaba es algo único para mi", expresó el futbolista.

Diego Acosta opinó sobre el partido de vuelta ante Alianza Lima

Por otro lado, Acosta se refirió a lo que será el partido de vuelta en Matute el próximo miércoles 11 de febrero y recalcó que será un duelo muy exigente y deberán plantearlo con mucha cautela. Sin embargo, recalcó que el plantel está muy confiado en poder dar el golpe y pasar de ronda.

"Va a ser un partido muy duro. Nosotros vamos con la experiencia del primer partido, para tener en cuenta que muchos de nuestros jugadores debutaron en una Copa. Va a ser un encuentro que se tiene que plantear con mucha inteligencia y estamos muy confiados en lograr la hazaña", señaló.