¡Sorpresa! Revelan que Alianza Lima evalúa perdonar a jugador separado por indisciplina: "Solución"

Alianza Lima sufrió un duro golpe en el inicio del año, luego de separar a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras confirmarse una indisciplina y ser denunciados por una presunta violación. No obstante, el plantel blanquiazul ha seguido sufriendo bajas considerables y, ante este escenario, Diego Rebagliati reveló que el club se ha planteado perdonar a uno de los jugadores que fueron apartados.

Diego Rebagliati reveló que Alianza Lima evalúa perdonar a jugador separado

Luego de confirmarse la salida de Sergio Peña rumbo al fútbol de Turquía, en el programa 'Fútbol Satélite', Diego Rebagliati sorprendió al señalar que un sector de la directiva de Alianza Lima está empezando a evaluar en perdonar a uno de los jugadores que fueron señalados por indisciplina. Se trata de Carlos Zambrano.

En un principio, el comentarista deportivo evitó mencionar directamente el nombre del defensa pero, ante las constantes consultas de sus compañeros, dejó entrever que se trataría del 'Kaiser'. Ya que, según indicó, Trauco está próximo a resolver su contrato con la institución. Del mismo, remarcó que este cambio de postura se debe a las constantes bajas que viene sufriendo el equipo.

Video: Fútbol Satélite

"Si se siguen cayendo soldados en Alianza Lima, de repente la solución pasa por un perdón. No está descartado y hay gente que están evaluando el perdón. Peña ya está en Turquía, pero les está faltando soldados en defensa. Hay algunos de los que toman decisiones que están empezando a dudar", mencionó.

"Tengo entendido que Trauco está llegando un acuerdo para que se desvincule. Pero hay gente que está empezando a pensar y ya pasó antes que lo descartaron (a Carlos Zambrano) porque no hacía las métricas", acotó Rebagliati.

Cabe señalar que el también panelista de Movistar Deportes no aseguró que este perdón se logre concretar, ya que aún hay gran parte de la directiva que tiene definido que ninguno de los jugadores continúe.

La postura de Alianza Lima sobre el futuro de Carlos Zambrano

Luego de haberse hecho pública esta información, el periodista deportivo Carlos Benavente recalcó en sus redes sociales que la postura oficial de Alianza Lima sigue siendo de que ninguno de los jugadores que fueron separados del plantel retorne al equipo.

"En Alianza Lima mantienen firme su postura que los tres futbolistas (Zambrano, Trauco y Peña) separados por indisciplina no regresarán más al club íntimo. Eso lo tienen muy claro en la institución victoriana", señaló el comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, lo más seguro es que el cuadro victoriano defina en los próximos días también la salida de los defensas y ponerle fin a todo el escándalo mediático que se generó tras el escándalo de indisciplina.