¿Alianza Lima o Universitario? Gabriel Costa reveló de qué club es hincha en el fútbol peruano

Universitario de Deportes y Alianza Lima han tenido dentro de su plantilla a Gabriel Costa como parte fundamental de su historia. Con los cremas salió bicampeón del fútbol peruano, mientras que con el equipo blanquiazul estuvo muy cerca de alcanzar la gloria. Por ello, en una entrevista reciente le consultaron sobre de qué club es hincha.

Gabriel Costa reveló si es hincha de Universitario o Alianza Lima

En la conversación con D'enganche, Costas fue consultado directamente sobre cómo fue pasar de Alianza a Universitario, siendo rivales clásicos.

Para el delantero de 35 años, realizar este tipo de transferencia entre clubes rivales es toda una decisión profesional y solo lo hace por trabajo.

Además, Gabriel Costa dejó en claro que no es hincha de Universitario de Deportes y mucho menos de Alianza Lima, ya que solo es jugador de quien lo ficha.

Video: D'enganche

"Soy un jugador profesional, es mi trabajo. Trato de que mi trabajo funcione como sustento para mi familia. Soy hincha del equipo que me contrata. Es un tema deportivo y profesional. No me va a costar nunca pasar de un lado a otro. Dejas de lado tus sentimientos y piensas en tu familia", afirmó.

Gabriel Costa en Universitario

Costa jugó en Universitario después de finalizar su contrato con Alianza al comienzo de la temporada 2024, tras perder una importante final vistiendo la camiseta blanquiazul. En el equipo íntimo, el delantero participó en 35 partidos, anotó 1 gol y realizó solo 1 asistencia. En Ate logró consagrarse como bicampeón nacional durante sus dos años.

Gabriel Costa en Alianza Lima

En Alianza Lima, Gabriel Costa ha jugado más encuentros que en otros clubes. Tras tener dos etapas en el equipo de La Victoria, el jugador uruguayo-peruano disputó 125 partidos, anotó 33 goles y asistió 14 veces. Durante su paso por Matute, logró salir campeón de la Copa del Inca.