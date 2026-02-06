Alianza Lima recupera a dos jugadores para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Alianza Lima es uno de los equipos más importantes en el fútbol peruano y su participación a nivel internacional corre riesgo tras perder ante 2 de Mayo en su visita a Paraguay. A eso hay que sumarle que también ha sufrido la baja de jugadores que llegaron para esta temporada. Entre tantas malas noticias para los blanquiazules, ahora se conoció que contará con la presencia de dos de sus fichajes para los próximos partidos.

La última lesión que se anunció en Alianza Lima fue la de Guillermo Viscarra, quien salió tocado en el partido ante 2 de Mayo y será baja durante las próximas semanas. El equipo de Pablo Guede deberá afrontar primero el partido de la Liga 1 y después alistarse para la Copa Libertadores.

Alianza Lima suma a dos figuras para los próximos partidos

Tanto Luis Advíncula como Luis Ramos han regresado a los entrenamientos bajo el mando de Pablo Guede para alistarse de cara a los dos partidos que estarán afrontando como locales en la Liga 1 ante Comerciantes Unidos y 2 de Mayo por la Copa Libertadores. El 'Rayo' es un titular habitual, mientras que Ramos podría ser una gran alternativa en la delantera.

Alianza Lima recupera a Advíncula y Ramos.

Como se recuerda, ambos futbolistas no fueron parte de la convocatoria de Alianza Lima ante 2 de Mayo, pero sí estarán disponibles para el partido de vuelta que se jugará el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19:30 horas en Matute.

Antes de prepararse para este enfrentamiento, el elenco íntimo tendrá que pensar en la Liga 1. Los victorianos jugarán su primer partido oficial como locales y será ante Comerciantes Unidos. De ganar, sumaría el puntaje perfecto en estas dos fechas del torneo local.