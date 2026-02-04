Relator de ESPN enloquece con nivel de Alianza Lima en la Libertadores: "Es Premier League"

Llegó el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 y lo hizo ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1. Durante los primeros minutos del encuentro los blanquiazules tuvieron varias llegadas y mostraron buen nivel de juego, por lo que el relator de ESPN quedó maravillado y por un instante pensó que se encontraba narrando la Premier League de Inglaterra.

Los íntimos perdonaron muchas oportunidades en la primera mitad del compromiso, pero eso no quitó que los comentaristas del encuentro quede fascinados con la forma de jugar del cuadro dirigido por Pablo Guede. A tal punto que el periodista Germán Sosa, que se encontraba relatando para la cadena internacional, elogiara el nivel mostrado comparándolo con el fútbol europeo.

"Cierras los ojos y parece que estás narrando la Premier League", indicó el hombre de ESPN, resaltando que el partido era ida y vuelta en ambos bandos, y con mucha acción en las dos áreas, sobre todo en la de 2 de Mayo. Como sabemos Alianza Lima viene maravillando a nivel internacional desde la temporada pasada, por lo hecho en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19.30 horas de Lima, Perú, y en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En este duelo se definirá qué club avanza a la Fase 2 y enfrenta a Sporting Cristal por un boleto a la tercera ronda del torneo Conmebol.

Asimismo, podrás ver el encuentro mediante la señal de ESPN en toda Sudamérica y también cuentas con la opción de presenciarlo totalmente online si cuentas con una suscripción a Disney Plus, conocida plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles y el minuto a minuto del compromiso internacional.