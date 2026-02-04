Universitario mandó firme mensaje previo al debut de Alianza Lima en Libertadores: "Una..."

Alianza Lima debutó en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 durante su compromiso con 2 de Mayo en Paraguay. Previo al duelo del cuadro blanquiazul, su clásico rival, Universitario de Deportes, sorprendió utilizando a Jairo Concha para mandar un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo el cuadro crema?

Resulta que la 'U' decidió dirigirse a su hinchada respecto al partido con Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1, el cual se llevará a cabo la próxima semana. Es decir, no está relacionado con el encuentro de los íntimos en el certamen Conmebol, sino que únicamente coincidió con que el duelo ante el 'Gallo Norteño' estaba a punto de comenzar.

"Juntos, una vez más. Anunciamos el cronograma de venta de entradas para nuestro partido ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 ", precisó Universitario de Deportes mediante su cuenta oficial de 'X', junto a una imagen de Jairo Concha. Los boletos para el encuentro con el 'Papá' comenzarán a venderse este jueves 5 de febrero, aunque solo para los Socios Cremas y Adherentes.

La publicación de Universitario.

Universitario vs. Cienciano: cronograma de venta

Todas las entradas estarán a la venta vía Tickermaster:

Jueves 5 de febrero a partir de las 19.00 horas: Socios Cremas y Adherentes que estén al día en sus pagos.

Viernes 6 de febrero a partir de las 19.00 horas: Hinchada crema en general.

Vale precisar que habrá 2x1 en la venta de entradas para todos los Socios Adherentes que compren boleto para la Tribuna Oriente. Asimismo, esta promoción también aplica para los Socios Cremas que quieran asistir a cualquiera de sus tribunas. El encuentro con Cienciano será el próximo viernes 13 de febrero a las 20.30 horas de Perú y con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV.