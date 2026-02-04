¿Universitario o LDU? Jorge Fossati impacta tras señalar qué club es más grande: "Sin ninguna duda"

0
El extécnico de Universitario, Jorge Fossati fue consultado sobre la grandeza de LDU y el equipo crema por lo que su respuesta dejó sorprendidos a los hinchas.

Solange Banchon
Jorge Fossati dio firme respuesta al ser consultado por la grandeza de Universitario y LDU
Jorge Fossati dio firme respuesta al ser consultado por la grandeza de Universitario y LDU | Composición: Líbero
Jorge Fossati es uno de los entrenadores que tiene el logro de haber sido campeón con Universitario de Deportes y Liga de Quito. En ese contexto, hace poco el reconocido técnico uruguayo se refirió a la grandeza que poseen dos de las instituciones más representativas del continente sudamericano.

Jorge Fossati señaló qué club es más grande entre LDU y Universitario

Mediante una reciente entrevista con el programa Radio Sonorama de Ecuador, el popular 'Nonno' comenzó resaltando la historia que caracteriza a ambos clubes durante los últimos años; del mismo modo, señaló las anécdotas que vivió mientras estaba al mando de dichas escuadras.

"Yo en el Perú he puesto de ejemplo a Liga muchas veces. Inclusive me ha pasado sentir que son dos clubes hermanos. A veces estaba en una conferencia pospartido de Universitario y decía: 'Bueno, a mí me gustó lo que hizo Liga hoy', y se me entreveraba hasta el nombre. Resulta que estaba hablando de Universitario y nombraba a Liga. Y me puede pasar que, en este momento que estamos hablando de Liga, yo te nombre a Universitario. Después, sobre quién es más grande y quién no, me parece que eso es folklore", sostuvo.

En tal sentido, luego de ser consultado respecto a qué club prefiere entre la 'U' o el 'Rey de Copas de Ecuador', Jorge Fossati fue bastante claro al responder que para él, ambos clubes son "grandes" en cada uno de sus países. Con ello, reafirmó su compromiso y respeto por las instituciones.

"Me parece una comparación innecesaria. Dije 'estúpida', pero no, no es la palabra; me parece simplemente una comparación innecesaria. Yo estuve en los dos y te lo puedo decir: lo he afirmado en Quito y lo estoy afirmando ahora en Ecuador, pero lo he dicho muchas veces en el Perú. Liga es un grande del Ecuador, sin ninguna duda, y Universitario es un grande del Perú", acotó.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

