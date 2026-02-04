- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de Mayo vs Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Universitario o LDU? Jorge Fossati impacta tras señalar qué club es más grande: "Sin ninguna duda"
El extécnico de Universitario, Jorge Fossati fue consultado sobre la grandeza de LDU y el equipo crema por lo que su respuesta dejó sorprendidos a los hinchas.
Jorge Fossati es uno de los entrenadores que tiene el logro de haber sido campeón con Universitario de Deportes y Liga de Quito. En ese contexto, hace poco el reconocido técnico uruguayo se refirió a la grandeza que poseen dos de las instituciones más representativas del continente sudamericano.
PUEDES VER: Dejó Universitario y ahora se ilusiona con el debut de Alianza en Libertadores: "Contento"
Jorge Fossati señaló qué club es más grande entre LDU y Universitario
Mediante una reciente entrevista con el programa Radio Sonorama de Ecuador, el popular 'Nonno' comenzó resaltando la historia que caracteriza a ambos clubes durante los últimos años; del mismo modo, señaló las anécdotas que vivió mientras estaba al mando de dichas escuadras.
"Yo en el Perú he puesto de ejemplo a Liga muchas veces. Inclusive me ha pasado sentir que son dos clubes hermanos. A veces estaba en una conferencia pospartido de Universitario y decía: 'Bueno, a mí me gustó lo que hizo Liga hoy', y se me entreveraba hasta el nombre. Resulta que estaba hablando de Universitario y nombraba a Liga. Y me puede pasar que, en este momento que estamos hablando de Liga, yo te nombre a Universitario. Después, sobre quién es más grande y quién no, me parece que eso es folklore", sostuvo.
En tal sentido, luego de ser consultado respecto a qué club prefiere entre la 'U' o el 'Rey de Copas de Ecuador', Jorge Fossati fue bastante claro al responder que para él, ambos clubes son "grandes" en cada uno de sus países. Con ello, reafirmó su compromiso y respeto por las instituciones.
"Me parece una comparación innecesaria. Dije 'estúpida', pero no, no es la palabra; me parece simplemente una comparación innecesaria. Yo estuve en los dos y te lo puedo decir: lo he afirmado en Quito y lo estoy afirmando ahora en Ecuador, pero lo he dicho muchas veces en el Perú. Liga es un grande del Ecuador, sin ninguna duda, y Universitario es un grande del Perú", acotó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90