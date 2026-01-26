Jorge Fossati, ex Universitario, puede dar el golpe y dirigir a histórica selección: "Es..."

Universitario de Deportes tuvo a Jorge Fossati como uno de sus directores técnicos más exitosos durante su historia como club. Sin embargo, tras salir del cuadro merengue en 2025, ahora podría dar el golpe y firmar por la histórica selección de Sudamérica de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Estamos hablando de Chile.

PUEDES VER: Universitario abre nueva franquicia en Japón y busca vender jugadores al exterior

Jorge Fossati se fue de Universitario y ahora expresó su deseo de fichar por histórica selección

Fossati brindó una entrevista a ADN Deportes de Chile y en medio de ella le consultaron sobre diversos temas que involucran a la selección chilena y clubes del país.

Una de las primeras consultas es si le agradaría la idea de ser técnico de la selección de Chile, a pesar de haber sido entrenador del combinado peruano.

Jorge Fossati indicó que, si bien no quiere afirmar nada, no descarta la posibilidad de asumir el puesto de entrenador de la selección chilena.

Jorge Fossati afirmó que le gustaría dirigir a la selección chilena.

"Es obvia la respuesta, pero prefiero no darla, porque sería algo no ético, estar ofreciéndose cuando no hay entrenador. Peor todavía si la situación de Nicolás Córdova no está definida", afirmó.

Para Fossati, afirmar que le gustaría ser técnico del combinado sureño es una falta de respeto al actual entrenador interino Nicolás Córdova, ya que actualmente no está definido si se irá o seguirá.

El exentrenador de Universitario de Deportes también fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a un club chileno tras su salida del equipo peruano.

Jorge Fossati afirmó que le encantaría regresar a Chile para asumir otro reto, sin embargo, en este momento no hay ninguna oferta que lo haga volver al país del sur.

"Por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos. Pero sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso", concluyó.

Jorge Fossati fue entrenador de Universitario de Deportes.

Jorge Fossati en Universitario

Jorge Fossati llegó a Universitario de Deportes a inicios del 2023 como la figura principal para llevar al cuadro merengue a la victoria, luego de varios años sin obtener campeonatos. Su excelente desempeño hizo que el club merengue se consagrara campeón en 2023 y posteriormente, en 2024, decidió unirse a la selección peruana tras su gran rendimiento.

Sin embargo, en el 2025, tras la salida de Fabián Bustos, el uruguayo fue nuevamente llamado para asumir el buzo de Universitario y logró el tricampeonato de la Liga 1; no obstante, su tiempo en el equipo acabó y se fue inesperadamente del club.