Universitario abre nueva franquicia en Japón y busca vender jugadores al exterior

Universitario de Deportes es el actual tricampeón del fútbol peruano; sin embargo, tiene como gran objetivo llevar su filosofía futbolística a otros países, y en esta oportunidad le tocó a Japón. Por ello, el cuadro crema decidió abrir una nueva franquicia en tierras niponas y comenzar una nueva etapa en la formación de menores, pero ahora en el extranjero.

Universitario de Deportes abre su primera franquicia en Japón

Según informó Universitario, la gran misión de abrir su primera escuela internacional en Japón es combinar la cultura peruana con la japonesa, con el objetivo principal de potenciar a futuras promesas.

El inicio de esta franquicia del cuadro merengue será el 22 de marzo de 2026 en el distrito de Kita, donde los principales valores serán la garra, disciplina, esfuerzo, orden y educación.

Además, Universitario de Deportes tiene la gran idea de que esta oportunidad para los jóvenes será una gran vitrina para los jóvenes talentos peruanos y latinoamericanos que residen en Japón.

Universitario de Deportes abrirá su primera franquicia en Japón con el fin de formar nuevos futbolistas.

El lugar elegido para empezar esta nueva etapa del equipo crema será Kansai, que tiene la principal característica de contar con una gran infraestructura deportiva.

En este sitio, Universitario buscará que sus nuevos talentos se formen con los fundamentos tácticos, físicos y educativos que no solo los harán grandes futbolistas, sino también grandes personas.

Para finalizar este ambicioso proyecto, el equipo de Ate buscará formar grandes promesas del fútbol internacional en Japón y así venderlas a las mejores ligas.