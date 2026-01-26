0
¿Se va? Clubes de Europa y México están interesados en Alex Valera, goleador de Universitario

Alex Valera vive un gran momento como goleador de Universitario y clubes de Europa y México se interesaron por el delantero. ¿Conoces de quiénes se tratan?

Clubes de México y Europa interesados en Alex Valera
Universitario de Deportes cuenta con un goleador destacado en su plantilla, como es Alex Valera, quien gracias a su excelente desempeño en la temporada 2025 se ha destacado como el mejor jugador de la Liga 1 y uno de los máximos goleadores. Sin embargo, su permanencia en Perú podría estar llegando a su fin, ya que equipos de Europa y México han mostrado interés en fichar al delantero del equipo crema. A continuación, te brindamos información detallada sobre estos clubes, según el periodista Gustavo Peralta.

"Valera, que termina contrato a fin de año, pero en Universitario no le han dicho nada sobre renovar contrato. El entorno de Alex Valera desde hace unas semanas está trabajando posibilidades de clubes y grupos, ya que se acercaron a preguntar sobre las condiciones de Alex Valera", dijo en primera instancia.

"Dos de las opciones están en el fútbol mexicano. Uno de los grupos que tiene diversos clubes preguntó cuánto me sale. Hay otro equipo importante que ha preguntado", continuó.

"También hay dos opciones de Europa de países que disputan ligas internacionales y que han preguntado por las condiciones. Y creo que uno de esos equipos europeos presentará una propuesta formal por Alex", finalizó.

