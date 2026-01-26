Universitario toma rotunda decisión con Sekou Gassama y Fértoli para debut ante ADT: "Van a..."

Universitario de Deportes se mentaliza en su debut ante ADT de Tarma por la Liga 1 2026, donde asumirán su primer desafío de la temporada con el objetivo de reafirmar su condición de candidato al título, por lo que busca contar con todos sus fichajes. En ese sentido, se conoció que tomaron una impactante decisión con dos de sus fichajes: Sekou Gassama y Héctor Fértoli.

Universitario toma rotunda decisión con Sekou Gassama y Héctor Fértoli para debut en Liga 1

La dirección deportiva de Universitario se movió de gran manera en el mercado y se reforzó con varios jugadores. Sin embargo, tuvo complicaciones con Sekou Gassama y Héctor Fértoli. El senegalés llegó tarde a la pretemporada y el segundo sufrió una lesión que lo marginó de los trabajos.

Precisamente, los hinchas esperan con ansias verlos en la cancha para que demuestren su aporte al equipo. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló el motivo por el que no jugaron en la Noche Crema y reveló que ambos serán la gran sorpresa en la lista de convocados para el partido ante ADT de Tarma.

Video: Hablemos de MAX

"Héctor Fértoli y Sekou Gassama no jugaron (en la Noche Crema). Fértoli estaba mal del hombro y lo que me dicen es que va a estar apto para enfrentar a ADT, va a jugar. Gassama le falta ponerse en el ritmo futbolístico un poco más, pero ambos van a estar en lista", señaló el citado comunicador.

De esta forma, ambos jugadores tendrán la oportunidad de empezar a destacar en la escuadra crema en busca de ganarse la titularidad y poder ganarse el cariño de los hinchas.

Javier Rabanal advirtió a los fichajes de Universitario

El DT Javier Rabanal presentó su primera oncena sin ninguno de los fichajes de Universitario y, tras el final de la Noche Crema, recalcó que los refuerzos deberán ganarse un lugar en el equipo, respaldando a los tricampeones.

"No vamos a utilizar el torneo local para afinar a jugadores por encima de otros, los que acaban de llegar tendrán que sacar del once a los tricampeones si quieren jugar", fue el mensaje que dejó el técnico