Ex Universitario expresó su felicidad por firmar con Sporting Cristal: "Mi casa"

Sporting Cristal quiere ir por su revancha en este 2026 y empezó con el pie derechando ganando en su partido de presentación. Los celestes derrotaron 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador. Con este resultado quedaron listos para su debut en la Liga 1. Los jugadores han mejorado considerablemente y han reforzado al equipo con piezas clave como con un ex Universitario.

“Feliz de haber renovado un año más con el club. Saben que Cristal es mi casa, pero la comodidad no pasa por dejar de conseguir cosas”, confesó Irven Ávila para L1 MAX tras el final del partido. El 'Cholito' recibió el respaldo de Paulo Autuori al pedir su permanencia, por lo que el trato entre el club y el jugador llegó a un buen puerto para que se quede por todo el 2026.

Irven Ávila anotó en la Tarde Celeste

Irven Ávila fue uno de los goleadores de Sporting Cristal en la temporada 2025, hizo méritos para ganarse su renovación y ya está firmada. Ahora espera ser de gran aporte para el club en el transcurso del torneo. Tranquilamente puede pelear el puesto de titular, lleva años haciendo un gran trabajo. Para él es bueno empezar el año anotando, así haya sido en el partido de presentación.

¿Cómo le fue a Ávila en 2025?

El año pasado disputó 39 partidos y anotó un total de 11 goles. A pesar de que cumplirá 36 años en este 2026, Ávila está acostumbrando a la alta competencia y si recibe oportunidades, podría igualar o superar su marca personal. Se comenta que tuvo propuestas de varios equipos de la Liga 1, pero decidió esperar la oferta de renovación de Sporting Cristal.

Equipos de Irven Ávila

Irven Ávila ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el fútbol peruano, donde ha vestido las camisetas de Universitario, Sport Huancayo, Sporting Cristal y Melgar. En el ámbito internacional, el delantero peruano tuvo pasos por la Liga MX de México jugando para los Lobos BUAP y Monarcas Morelia, además de una experiencia en el fútbol ecuatoriano con la Liga de Quito.