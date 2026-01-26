Rebagliati se rindió en elogios por fichaje de Sporting Cristal tras ganar a U Católica: "Muy bien"

Sporting Cristal se estrenó con un triunfazo ante sus hinchas en la Tarde Celeste 2026 desde el Estadio Alberto Gallardo. El equipo liderado por el estratega brasileño Paulo Autuori superó 3-1 a U Católica de Ecuador con goles de Írven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeau. La victoria ilusiona a los hinchas rimenses a poco del debut oficial en el Torneo Apertura.

Diego Rebagliati elogió el nivel de fichaje de Sporting Cristal ante U Católica

En ese contexto, durante la reciente edición del programa de YouTube 'Fútbol Satélite', el comentarista deportivo Diego Rebagliati se refirió al triunfo que viene de lograr la escuadra cervecera frente al 'Camaratta' y señaló que el mediocampista brasileño fue el más destacado del partido, incluso elogió la manera en la que convirtió su segundo tanto, luego de una gran asistencia de Martín Távara.

Gabriel Santana fue titular en el amistoso entre Cristal vs U Católica de Ecuador/Foto: Instagram

"Yo creo que Cristal esta vez, está un cambio abajo de Alianza, pero sí ha hecho un plantel bien competitivo, Santana juega muy bien, el gol que mete tiene calidad, qué va a ser fácil, el centro de Távara es fuerte, lo agarra de desde el aire de volea, viene de atrás y lee bien la jugada. Los tres goles de Cristal son buenos", expresó.

A su vez, Diego Rebagliati mencionó que el elenco bajopontino debe mejorar algunas falencias en defensa ya que también se salvaron de que los ecuatorianos puedan extender la cuenta del partido. "Ahora a Cristal le llegaron como 6 veces, pero tiene gol, históricamente Cristal gana 5-2, 4-1", acotó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Gabriel Santana en Sporting Cristal?

Cabe mencionar que, el volante ofensivo de 36 años firmó contrato con los celestes hasta diciembre de la presente temporada, procedente de Mirassol de Brasil, donde afrontó 36 cotejos y convirtió 8 dianas a lo largo del 2025.

Sporting Cristal quedó listo para su debut en el Torneo Apertura 2026

Según el fixture oficial de la Liga 1, el debut oficial de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 será este domingo 1 de febrero contra Deportivo Garcilaso a las 13:00 horas locales en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.