Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Gaspar Gentile falló clara ocasión frente al arco en partido de Alianza vs 2 de Mayo - VIDEO

El atacante argentino estuvo solo frente al arco tras un robote, pero no pudo anotar para darle el primer gol a Alianza Lima en la Libertadores.

Fabian Vega
Gaspar Gentile se falló una clara ocasión de gol en Paraguay
Gaspar Gentile se falló una clara ocasión de gol en Paraguay | ESPN
Alianza Lima innovó con un inesperado once titular para el partido ante 2 de Mayo y ahora que están jugando se han perdido grandes oportunidades de gol. No solo Federico Girotti, sino también Gaspar Gentile. En una jugada, que después fue señalada como fuera de juego, el argentino no pudo anotar estando solo frente al arquero. Goles que no haces...

Alianza Lima vs. 2 de Mayo juegan EN VIVO HOY por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

VIDEO: ESPN

Noticia en desarrollo...

