Gaspar Gentile falló clara ocasión frente al arco en partido de Alianza vs 2 de Mayo - VIDEO
El atacante argentino estuvo solo frente al arco tras un robote, pero no pudo anotar para darle el primer gol a Alianza Lima en la Libertadores.
Alianza Lima innovó con un inesperado once titular para el partido ante 2 de Mayo y ahora que están jugando se han perdido grandes oportunidades de gol. No solo Federico Girotti, sino también Gaspar Gentile. En una jugada, que después fue señalada como fuera de juego, el argentino no pudo anotar estando solo frente al arquero. Goles que no haces...
VIDEO: ESPN
Noticia en desarrollo...
