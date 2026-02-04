- Hoy:
El insólito gol que se falló Federico Girotti en el Alianza Lima vs 2 de Mayo - VIDEO
Nuevamente, el delantero argentino Federico Girotti tuvo una increíble ocasión para abrir el marcador pero su remate se terminó desviando por encima del arco de 2 de Mayo.
Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo por la Fase 1 de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules tienen la consigna de buscar la victoria en condición de visitantes para tomar ventaja en esta serie. Precisamente, en el duelo de ida, el delantero Federico Girotti sorprendió a todos al fallarse un increíble gol ante el 'Gallo Norteño'.
El insólito gol que se falló Federico Girotti ante 2 de Mayo
Todo sucedió a los 21 minutos del encuentro cuando previamente Gaspar Gentile se animó por lanzar un certero remate dentro del área, sin embargo, el balón le terminó quedando al ariete argentino quien no tuvo suerte ya que su disparo se fue muy por encima del arco de Martínez.
(Video: ESPN)
Cabe resaltar que no es la primera acción que se falla el joven atacante gaucho ya que a los 3 minutos de iniciado el compromiso tuvo la gran oportunidad de poder abrir el marcador tras una jugada de Gentile pero la pelota le quedó muy lejos para que pudiera conectarla.
