Revelaron qué pasará con las apuestas del Marruecos vs Senegal tras decisión de la CAF

Recientemente una noticia remeció al mundo del fútbol. La Confederación Africana de Fútbol le quitó el título de la Copa Africana a Senegal y se lo terminó dando a Marruecos, esto meses después del recordado partido que terminó 1-0 en tiempo extra con gol de Pape Gueye. Tal información no solo causó interrogantes en los hinchas del balompié, sino también en los amantes de las apuestas deportivas debido a que muchos no saben si se les devolverá el dinero invertido en aquel compromiso, sobre todo aquellos que perdieron.

¿Qué pasará con las apuestas del Marruecos vs Senegal?

Un usuario en redes sociales le hizo la consulta a Bet365 sobre si le devolverán el dinero perdido o le darán como ganadora la apuesta a favor de Marruecos, ya que finalmente salió campeón en lugar de Senegal. Sin embargo, la respuesta no fue del agrado total de muchos amantes de este tipo de juegos, ya que al parecer el resultado no será modificado pese a la decisión de la CAF.

“El resultado de un encuentro o evento será determinado en el día de su culminación a efectos de apuesta, estará sujeto a confirmación por parte del organismo oficial regulador del deporte en cuestión. Cualquier consulta que resulte de una decisión revocada no será reconocida y prevalecerán los resultados originales de las apuestas”, indicó la mencionada y conocida página de apuestas deportivas. En síntesis, no pasará absolutamente nada y todo seguirá como está.

Bet365 se pronunció sobre las apuestas del Marruecos vs. Senegal.

Vale precisar que cada casa de apuestas tiene términos y condiciones individuales, por lo que no sabemos qué sucederá con otras empresas, aunque todo apunta a que será igual. Además, es importante indicar que Senegal todavía puede apelar al TAS o a la FIFA para defender el título de la Copa Africana de Naciones obtenido en la cancha.

¿Por qué la CAF le dio el título de la Copa Africana a Marruecos?

Mediante un comunicado, la entidad de fútbol indicó lo siguiente: “La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF (AFCON) Marruecos 2025 (‘el Partido’), registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)”.

Senegal ya no es el campeón de la Copa Africana de Naciones.

Recordemos que, luego de que les anularan un gol en los descuentos y luego de que pitaran un penal a favor de Marruecos segundos después, todos los futbolistas de Senegal dejaron el campo en señal de protesta por las decisiones arbitrales. Minutos más tarde volvieron, Brahim Díaz falló la pena máxima, y en tiempo extra los ‘Leones de Teranga’ lograron salir campeones tras vencer 1-0.