Alianza Lima acabó con la espera e hizo oficial salida de su defensa: "Gracias por tu entrega"

Nueva baja para Alianza Lima a inicios del 2026. Este año para la institución blanquiazul arrancó de forma atípica, ya que tuvo que separar a tres de sus futbolistas por indisciplina y generó muchos comentarios por parte de su hinchada. No obstante, el plantel masculino es el único que ha presentado partidas, ya que las dirigidas por José Letelier tuvieron que despedirse de una de sus compañeras.

Mientras que la atención de la hinchada íntima está posada en la Copa Libertadores, el cuadro de Matute sorprendió anunciando la salida de una de sus campeonas de la Liga Femenina 2026. Nos referimos a Grace Cagnina, defensora peruana-estadounidense que llegó el año pasado a La Victoria y ahora continuará con su carrera profesional en otra institución deportiva.

"¡Gracias por tu entrega, Grace! Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto profesional y muchos éxitos siempre. ¡Lo mejor para ti, campeona!", precisó Alianza Lima a través de su cuenta oficial de 'X', despidiendo de esta manera a su central. La futbolista de 24 años se marcha un día antes de que se realice la Noche Blanquiazul Femenina 2026 ante Liga de Quito.

Grace Cagnina se fue de Alianza Lima.

¿Quién es Grace Cagnina?

Grace Cagnina llegó al cuadro blanquiazul procedente del Bulleen Lions de Australia y cuenta con experiencia en la selección peruana absoluta, por lo que fue un fichaje muy llamativo la campaña pasada, cuando llegó para el Torneo Clausura. De madre peruana y padre italiano, pero formada en Estados Unidos, se ganó el cariño de la hinchada en los seis meses que estuvo.

Noche Blanquiazul Femenina 2026: horario y canal

Alianza Lima recibirá a Liga de Quito este jueves 5 de febrero por la Noche Blanquiazul Femenina 2026, donde presentará a todo su plantel para la temporada 2026, desde las 19.30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio peruano.