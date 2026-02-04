0
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

¡El héroe de Alianza Lima! Viscarra deslumbra con gran atajada para evitar 1-0 de 2 de Mayo - VIDEO

Sobre el final del primer tiempo, el arquero boliviano de Alianza Lima, Guillermo Viscarra se lució con una impresionante atajada frente al delantero Rodrigo Ruiz Díaz.

Solange Banchon
Guillermo Viscarra sorprende con gran atajada a Rodrigo Ruiz Díaz de 2 de Mayo
Guillermo Viscarra sorprende con gran atajada a Rodrigo Ruiz Díaz de 2 de Mayo | ESPN/Composición: Líbero
Alianza Lima y 2 de Mayo siguen igualando 0-0 por la Fase 1 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026. El cuadro de Pablo Guede se muestra con mayor proyección en ataque, no obstante, el elenco local también trata de aprovechar al máximo las ocasiones que se les vienen presentando.

Federico Girotti y el insólito gol que falló durante el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo

PUEDES VER: El insólito gol que se falló Federico Girotti en el Alianza Lima vs 2 de Mayo - VIDEO

La gran atajada de Guillermo Viscarra en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

A poco de dar por finalizado el primer tiempo, el golero boliviano del 'equipo del pueblo', Guillermo Viscarra le ahogó el grito de gol al delantero del 'Gallo Norteño', Rodrigo Ruiz Díaz, quien recibió una impecable asistencia y quedó mano a mano con el portero extranjero.

(Video: ESPN)

Sin embargo, en base a su experiencia, el guardameta de Alianza Lima supo rechazar bien el balón y consiguió desviar el disparo del '9' de 2 de Mayo hacia el córner. Hasta el momento, el popular 'Billy' Viscarra viene siendo una de las figuras del partido para el conjunto íntimo.

Solange Banchon
Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

