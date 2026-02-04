¡El héroe de Alianza Lima! Viscarra deslumbra con gran atajada para evitar 1-0 de 2 de Mayo - VIDEO

Alianza Lima y 2 de Mayo siguen igualando 0-0 por la Fase 1 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026. El cuadro de Pablo Guede se muestra con mayor proyección en ataque, no obstante, el elenco local también trata de aprovechar al máximo las ocasiones que se les vienen presentando.

La gran atajada de Guillermo Viscarra en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

A poco de dar por finalizado el primer tiempo, el golero boliviano del 'equipo del pueblo', Guillermo Viscarra le ahogó el grito de gol al delantero del 'Gallo Norteño', Rodrigo Ruiz Díaz, quien recibió una impecable asistencia y quedó mano a mano con el portero extranjero.

(Video: ESPN)

Sin embargo, en base a su experiencia, el guardameta de Alianza Lima supo rechazar bien el balón y consiguió desviar el disparo del '9' de 2 de Mayo hacia el córner. Hasta el momento, el popular 'Billy' Viscarra viene siendo una de las figuras del partido para el conjunto íntimo.