Así fue la llegada de Esteban Pavez tras quedar lesionado en el Alianza Lima vs 2 de Mayo - VIDEO

Como se conoce, uno de los futbolistas de Alianza Lima que no completó el partido ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 fue Esteban Pavez. El mediocampista chileno debutó con camiseta blanquiazul en este magno certamen continental, pero tuvo la mala fortuna de una lesión sobre los minutos finales del cotejo.

Así llegó Esteban Pavez tras lesión con Alianza Lima

En las imágenes que difundió Jax Latin Media, se pudo ver la llegada de Alianza Lima al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Uno de los más esperados fue Esteban Pavez, quien terminó sentido luego del golpe que recibió en la pierna izquierda y que forzó su salida inmediata del campo.

El volante de 35 años estuvo caminando por su cuenta, pero con una férula que le cubría la rodilla izquierda. Como se sabe, el rival cayó sobre dicha zona y terminó generando un posible esguince. Se aguarda que el cuerpo médico haga los exámenes respectivos para conocer la gravedad de la lesión del futbolista.

(VIDEO: Jax Latin Media)

"Esteban Pavez también abandonó el campo tras sufrir una lesión que le impidió continuar. Por esta razón, el jugador pasará los exámenes médicos correspondientes al retornar de viaje", se lee en el parte médico que publicó Alianza Lima.

Esteban Pavez declaró tras terminar lesionado en Alianza Lima

Luego del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, Esteban Pavez apareció en zona mixta y dio breves declaraciones de lo que fue la derrota de los blanquiazules en este primer duelo de la Copa Libertadores 2026.

"¿La lesión? Sí, la verdad estoy obviamente que caliente, triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori. Mañana me voy a hacer los exámenes", declaró a "Mr. Peet Channel".