Pablo Lavandeira rompe su silencio y reveló que iba seguir en Alianza Lima para 2026: ¿Qué pasó?

Desde su llegada al Perú el volante Pablo Lavandeira demostró que es un diferente total y ha rendido de la mejor manera jugando en la Liga 1, su mejor momento llegó con Alianza Lima donde fue campeón en la temporada 2022. Se pensó que seguiría en 2026, pero no llegó a un acuerdo y ahora el mismo futbolista dio detalles de una posible continuidad antes de decir adiós.

"Con Pipo hablabamos mucho, le tengo un gran agradecimiento porque en el momento que tocó volver a Alianza Lima me fue encontrando un lugar en el equipo. Terminando el año el me dijo que contaba conmigo para el próximo año y queno tendría que demostrarle nada a nadie", contó Pablo Lavandeira en Hablemos de Max. Lástima que al final de temporada el DT terminó siendo destituido.

Video: L1 MAX

Parece que si Nestor Gorosito cumplía su contrato con Alianza Lima por todo el 2026, el volante hubiera seguido siendo parte del plantel. Tuvo varias conversaciones para renovar, ya cuando Pablo Guede era el DT, pero apareció la propuesta de FC Cajamarca y terminó siendo convencido por Hernán Barcos, quien también venía de despedirse de Matute.

¿Cómo le va a Pablo Lavandeira?

El volante de 35 años volvio a Cajamarca, provincia en la que jugó por primera vez en el fútbol peruano. En esa ocasión fue con UTC, ahora le toca representar a FC Cajamarca. Parece que está más que cómodo en su nuevo equipo, más porque comparte con jugadores con los que fue campeón en 2022 con Alianza Lima como Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, entre otros.

Debut de FC Cajamarca

El equipo de Pablo Lavandeira llegó a Chongoyape para disputar la primera fecha del Apertura ante Juan Pablo II. Los visitantes rescataron un empate al último minuto y el partido quedó igualado 3-3. Pablo Lavandeira fue titular y Hernán Barcos anotó un doblete.