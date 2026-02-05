Mr. Peet defiende a jugador de Alianza Lima cuestionado por su titularidad: "Estuvo a la altura"

En el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores, el equipo de Pablo Guede se llevó una derrota que viene siendo duramente criticada por la hinchada, ya que el primer momento se demostró que el equipo blanquiazul era superior. A pesar del resultado, Mr. Peet sorprendió al destacar a importante jugador que viene demostrando su entrega en los últimos partidos.

Alianza Lima jugó el primer partido de la llave ante 2 de Mayo, pero regresó a Perú con el marcador en contra por 1-0. Ahora, el elenco íntimo tendrá que revertir el resultado en el estadio Alejandro Villanueva en busca de seguir soñando por lograr la gran hazaña de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mr. Peet elogia a jugador de Alianza Lima pese a la derrota

Mr. Peet sorprendió a todos luego de llenar de elogios a jugador que fue titular en el partido ante 2 de Mayo y que generó grandes ocasiones en el ataque. En el primer tiempo fue uno de los más destacados y su rendimiento calló muchas bocas. Estamos hablando de Gaspar Gentile, quien llegó a Alianza Lima en el 2025 tras su paso por Cienciano y Deportivo Garcilaso.

"Gentile pone dos asistencias, la gente cuestiona a Gentile y es del agrado de Guede. Gentile tiene un buen primer tiempo, no podemos dejar de mirar algunas actuaciones que sí estuvieron a la altura. Hace un buen trabajo del que le gusta a Guede. Pone dos asistencias y que no hayan terminado dentro no es culpa de Gentile. No hace un mal trabajo, pero lamentablemente el resultado liquida a todos", sostuvo el comentarista deportivo en su canal de YouTube al término del cotejo.

(Video: Mr. Peet Channel)

Alianza Lima estará jugando el partido de regreso el próximo miércoles 11 de febrero en Matute desde las 19:30 horas. El equipo dirigido por Pablo Guede espera contar con el apoyo de la hinchada para afrontar este difícil partido en busca de revertir el marcador.