Alan Cantero aclara su continuidad en Alianza Lima tras derrota ante 2 de Mayo: "Estoy..."

Al igual que como pasó con Erick Noriega, los hinchas temen que vuelva a suceder la misma situación con Alan Cantero y que deje el club en un momento importante, donde se están jugando su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y un buen inicio de temporada. Ante ello, el delantero argentino rompió su silencio y reveló si continuará o no en Alianza Lima.

Alianza Lima renovó contrato con Alan Cantero este 2026, pero las destacadas actuaciones del argentino podrían hacer que su tiempo en el club íntimo sea menor. Tras la derrota ante 2 de Mayo, el jugador argentino despejó las dudas para la hinchada y explicó los planes que tiene para su futuro.

Cantero revela si continuará o no en Alianza Lima

Alan Cantero es uno de los jugadores estrella de Alianza Lima y esto quedó reflejado en los últimos partidos que disputó el equipo de Pablo Guede. En medio de los rumores si dejará o no la institución dirigida por los Navarro, el jugador de 27 años expresó su deseo de seguir enfocado en lo que viene para el equipo blanquiazul.

"Estoy tranquilo, ya lo dije, estando acá en Alianza, disfrutando acá, así que solo enfocado en Alianza", expresó Alan Cantero en forma de un llamado de calma a los hinchas dejando en claro que está concentrado en conseguir buenos resultados con el club.

(Video: Mr. Peet Channel)

La renovación de Alan Cantero con Alianza Lima se dio este 2026 hasta el 2028. El argentino es uno de los extranjeros que reforzó a los íntimos esta temporada, pero que de llegar una buena oferta por su pase, podría significar su salida. El elenco victoriano adquirió el 80% de su pase a Godoy Cruz.