Sporting Cristal no le renovó contrato y ahora destaca con equipo campeón: "La muralla"

Sporting Cristal ha atravesado una reestructuración en su plantel para afrontar la presente temporada. El equipo dirigido por Paulo Autuori tiene como principal objetivo pelear por el título de la Liga 1, pese a haber incorporado pocos refuerzos. En ese contexto, uno de los futbolistas que dejó el club por la finalización de su contrato firmó por un equipo campeón y viene siendo resaltado por su buen desempeño.

Sporting Cristal no le renovó contrato y ahora destaca con equipo campeón

Uno de los jugadores que dejó el equipo de Sporting Cristal en busca de nuevos retos es el portero Matías Córdova. El joven arquero no renovó contrato con la escuadra bajopontina y firmó por Comerciantes Unidos por dos temporadas. Precisamente, luego de la primera fecha de la Liga 1 ha recibido grandes elogios por su desempeño.

Resulta que, Córdova fue uno de los jugadores más destacados del cuadro de Cutervo y ha sido elegido como el mejor arquero de la primera fecha por la cuenta de la Liga 1, quienes destacaron su gran solidez en el campo.

Matías Córdova destaca en Comerciantes Unidos tras dejar Sporting Cristal. Foto: Liga 1.

"La muralla cutervina. Matías Córdova, de Comerciantes Unidos, es nuestro arquero de la Fecha 1. ¡Una actuación impecable para asegurar el triunfo en Cutervo y mantener el arco en cero!", mencionaron en su publicación.

De esta manera, Matías Córdova comienza a ganar protagonismo en su nuevo equipo y deja atrás su etapa en Sporting Cristal. Llamativamente, el cuadro rimense se ha visto en la necesidad de reforzar su arco tras la baja de Renato Solís, y el guardameta pudo haber sido una alternativa si la directiva le hubiese ofrecido una renovación.

Valor de mercado de Matías Córdova

En los últimos años, Matías Córdova ha aumentado levemente su valor en el mercado de pases. Según el portal internacional Transfermarkt, el portero de 23 años ostenta una cotización de 175 mil euros, la más alta de su carrera y que apunta a seguir incrementándose.