Rebagliati reveló el fichaje que debe llegar a Sporting Cristal para pelear por el título: "20 goles"

Sporting Cristal logró un empate amargo contra Deportivo Garcilaso en su debut por el Torneo Apertura 2026. Los celestes rescataron un punto, gracias al gol agónico del argentino Santiago González, y ahora están en la obligación de conseguir los tres puntos cuando reciban a Melgar de Arequipa en la jornada 2 de la Liga 1 desde el Estadio Alberto Gallardo.

Diego Rebagliati mencionó el refuerzo que debe llegar a Sporting Cristal esta temporada

Uno de los aspectos que debe mejorar el conjunto del Rímac es su efectividad en ataque; bajo esa premisa, en el programa 'Al Límite' de L1 MAX, el comentarista deportivo Diego Rebagliati, señaló que el elenco liderado por Paulo Autuori carece de un centro delantero que sea su principal carta de gol este 2026.

"A mí me da la impresión que a Cristal le falta un '9' que te garantice esos 20 goles por temporada que necesitas para pelear un campeonato", mencionó el exfutbolista del cuadro cervecero.

(Video: L1 MAX)

En referencia al próximo partido donde los celestes recibirán al 'Dominó', Rebagliati destacó la labor que vienen desempeñando los extremos del equipo, Juan Cruz González, y Cristiano Da Silva. Aún así, hizo énfasis en que el elenco de La Florida debe potenciar su ofensiva ya que no es suficiente con los futbolistas que dispone en estos momentos.

"También es cierto que con la cantidad de ataque que tiene Cristal, si en Cusco ha atacado como lo hizo con los laterales, en el Gallardo va a ser un equipo que va a generar muchas situaciones", acotó.

Finalmente, es válido recordar que Sporting Cristal cuenta con 5 delanteros en su plantilla: el brasileño Felipe Vizeau, Luis Iberico, Írven Ávila y los juveniles, Diego Otoya y Mateo Rodríguez.