¿Maxloren Castro deja Sporting Cristal tras oferta del exterior? Club se pronuncia: "La verdad..."

Uno de los equipos que viene siendo noticia en este mercado de pases es Sporting Cristal. El equipo no solo sorprendió con sus refuerzos del exterior, sino con salidas que impactaron a los hinchas celestes. Ahora, un jugador se encuentra en el centro de atención como Maxloren Castro, quien suena como posibilidad en clubes del exterior.

¿Maxloren Castro deja Sporting Cristal?

En las últimas horas, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, entabló una charla con Inka Digital TV para responder las consultas de lo que fue el empate ante Deportivo Garcilaso. Sin embargo, se dio el tiempo de aclarar lo que se comenta sobre el entorno de Maxloren Castro, quien presuntamente viene siendo seguido por elencos del exterior.

Ante este panorama, Gustavo Zevallos confirmó que han preguntado por el futbolista de 18 años, pero que no existe nada concreto al día de hoy. Sabe de las capacidades del futbolista y que genera interés en diversas instituciones, por lo que ahora no desea hablar más del tema para no crear falsas expectativas.

"¿Maxloren Castro? Son chicos que tienen buenos partidos y siempre preguntan por él. No hay nada concreto, la verdad hablar sería especular y crear expectativas de algo que no hay nada concreto. Estamos abocados en el torneo, pensando en Sporting Cristal, en lo que viene para la próxima semana", declaró Gustavo Zevallos a Inka Digital TV.

(VIDEO: Inka Digital TV)

De hecho, la presunta salida de Maxloren Castro generó que se ponga el nombre de Bryan Reyna como reemplazo del juvenil de 18 años en Sporting Cristal. Lo cierto, que de momento no hay nada avanzando con ambos futbolistas y cada quien trabaja 100% comprometido al club que defiende.

¿Cuándo termina el contrato de Maxloren Castro con Sporting Cristal?

Maxloren Castro tiene contrato profesional con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Le resta una temporada al joven futbolista, y de momento no se ha comentado oficialmente una propuesta de renovación con una de las jóvenes promesas no solo de tienda celeste, sino del fútbol peruano.