Autuori dio firme comentario sobre el posible fichaje de Bryan Reyna a Cristal: "No es..."

Sporting Cristal inició el Torneo Apertura de la Liga 1 empatando 1 a 1 con Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, uno de los temas que también interesa a los hinchas celestes es el posible fichaje de Bryan Reyna. Ante esto, el técnico Paulo Autuori dio un comentario contundente.

Paulo Autuori dio rotundo comentario sobre el posible fichaje de Bryan Reyna a Sporting Cristal

Previo al partido entre Cristal y Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura, Autuori fue consultado sobre la posibilidad de fichar a Reyna, quien actualmente juega en Belgrano, pero no es considerado por el técnico.

Para el entrenador brasileño, el posible fichaje de Bryan Reyna por Sporting Cristal es un tema que no se ha tocado, por lo que se sintió sorprendido al escuchar la pregunta.

Bryan Reyna se asoma como una gran posibilidad para reforzar a Sporting Cristal en la temporada 2026.

"No, me sorprendes con lo que dijiste. No es que no sea un buen jugador, simplemente que en ningún momento se ha tocado este tema", expresó frente a las cámaras de L1MAX.

Las palabras de Paulo Autuori dan a entender que la contratación de Reyna en Cristal no está ni siquiera cerca de concretarse; sin embargo, todo indica que la pronta salida de Maxloren Castro podría hacer que esta incorporación sea un hecho.

¿Bryan Reyna fichará por Sporting Cristal?

Según informó el periodista Denilson Barrenechea en el programa 'A presión', la posibilidad de que Bryan Reyna termine fichando por Sporting Cristal depende únicamente de un movimiento que también debe realizar el club rimense.

Y es que si Cristal decide vender a su joya Maxloren Castro a la MLS, ese espacio quedaría libre, por lo que la llegada del extremo peruano se haría realidad de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.