¡Gol con VAR! Santiago González anotó golazo para Cristal y empató a Deportivo Garcilaso
Sporting Cristal consiguió el empate ante Deportivo Garcilaso con un golazo de Santiago González, que tuvo que recurrir al VAR, desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Sporting Cristal empató 1-1 con Deportivo Garcilaso, todo gracias al golazo marcado por Santiago González, quien se convirtió en el héroe del equipo rímense al lograr un empate agónico en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, celebrado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Santiago González anotó el 1-1 de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso
Sporting Cristal logró un empate valioso en el Cusco después de disputar un gran encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega contra Deportivo Garcilaso en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
Pero quien se consagró como el mejor jugador del partido por anotar el gol que les da su primer punto en la tabla de posiciones es Santiago González.
A los 77' del primer tiempo, González recibió un gran pase de Maxloren Castro que lo dejó solo contra el arco y pudo anotar el empate de Cristal ante Garcilaso.
Sin embargo, la duda surgió cuando el árbitro decidió esperar el mensaje del VAR para tomar la decisión de cobrarlo o anular el tanto, ya que el argentino estaba a un paso de quedar en fuera de juego.
No obstante, al final, el árbitro lo cobró, y de esa forma, Santiago González sumó su primer gol en la Liga 1 y, de paso, el primer punto de Sporting Cristal en el Torneo de Apertura.
