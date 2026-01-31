- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Alineaciones de Sporting Cristal vs Garcilaso: el imponente once de Autuori para debut en Liga 1
Conoce cómo formará Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene la obligación de ser campeón de la Liga 1 2026 ante la sequía de títulos en Primera División. Los celestes tendrá que viajar a Cusco para medirse ante Deportivo Garcilaso, sabiendo que será una plaza complicada por los más de 3000 m.s.n.m. Bajo ese contexto, conoce cómo será la alineación de los 'rimenses' ante el duro equipo que dirige Hernán Lisi.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?
Alineaciones de Sporting Cristal
Este es el once que trabaja Paulo Autuori con Sporting Cristal para conseguir los tres puntos en Cusco: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.
Uno de los aspectos que mantiene Autuori es en cuanto a su línea defensiva. Los celestes mantendrán sus refuerzos internacionales por las bandas, mientras que Lutiger toma fuerza como central ante la baja de Luis Abram. En el mediocampo, pueden surgir modificaciones como la presencia de Cazonatti, sabiendo que el plantel tendrá mucha labor de recuperación de balones.
En ofensiva, los extremos se perfilan a ser los internacionales Gabriel Santana y Santiago González, salvo cambios de último momento por cómo se sientan los jugadores en la altura. Pese a ello, la gran alternativa es Maxloren Castro que se desempeña de gran manera en estos territorios. Finalmente, Felipe Vizeu será el '9' de los 'bajopontinos' en su afán de demostrar que está en óptimas condiciones para ser el goleador del plantel.
Sporting Cristal viene de ganar por la Tarde Celeste 2026.
Alineaciones de Deportivo Garcilaso
Este es el once que trabaja Hernán Lisi para el debut de Deportivo Garcilaso en la Ciudad Imperial: Patrick Zubczuk, Jefferson Portales, Erick Canales, Aldair Salazar, Orlando Núñez, Xavi Moreno, Joao Mendoza, Inti Garrafa, Kevin Sandoval, Sharif Ramírez y James Morales.
El cuadro del 'Pedacito del Cielo' quiere iniciar con pie derecho la temporada en condición de local. Sabe que no la tendrá nada fácil y pone lo mejor que tiene para hacer respetar la casa ante un equipo que tiene toda la ambición de ser campeón nacional.
Patrick Zubczuk se perfila como titular en Deportivo Garcilaso.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90