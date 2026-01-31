0
Barcelona vs Elche por LaLiga
Juan Pablo II vs FC Cajamarca por Liga 1

Alineaciones de Sporting Cristal vs Garcilaso: el imponente once de Autuori para debut en Liga 1

Conoce cómo formará Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026.
Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026. | Foto: Composición Líbero
Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene la obligación de ser campeón de la Liga 1 2026 ante la sequía de títulos en Primera División. Los celestes tendrá que viajar a Cusco para medirse ante Deportivo Garcilaso, sabiendo que será una plaza complicada por los más de 3000 m.s.n.m. Bajo ese contexto, conoce cómo será la alineación de los 'rimenses' ante el duro equipo que dirige Hernán Lisi.

Horarios y canales para ver en vivo el partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Alineaciones de Sporting Cristal

Este es el once que trabaja Paulo Autuori con Sporting Cristal para conseguir los tres puntos en Cusco: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.

Uno de los aspectos que mantiene Autuori es en cuanto a su línea defensiva. Los celestes mantendrán sus refuerzos internacionales por las bandas, mientras que Lutiger toma fuerza como central ante la baja de Luis Abram. En el mediocampo, pueden surgir modificaciones como la presencia de Cazonatti, sabiendo que el plantel tendrá mucha labor de recuperación de balones.

En ofensiva, los extremos se perfilan a ser los internacionales Gabriel Santana y Santiago González, salvo cambios de último momento por cómo se sientan los jugadores en la altura. Pese a ello, la gran alternativa es Maxloren Castro que se desempeña de gran manera en estos territorios. Finalmente, Felipe Vizeu será el '9' de los 'bajopontinos' en su afán de demostrar que está en óptimas condiciones para ser el goleador del plantel.

Sporting Cristal

Sporting Cristal viene de ganar por la Tarde Celeste 2026.

Alineaciones de Deportivo Garcilaso

Este es el once que trabaja Hernán Lisi para el debut de Deportivo Garcilaso en la Ciudad Imperial: Patrick Zubczuk, Jefferson Portales, Erick Canales, Aldair Salazar, Orlando Núñez, Xavi Moreno, Joao Mendoza, Inti Garrafa, Kevin Sandoval, Sharif Ramírez y James Morales.

El cuadro del 'Pedacito del Cielo' quiere iniciar con pie derecho la temporada en condición de local. Sabe que no la tendrá nada fácil y pone lo mejor que tiene para hacer respetar la casa ante un equipo que tiene toda la ambición de ser campeón nacional.

Patrick Zubczuk

Patrick Zubczuk se perfila como titular en Deportivo Garcilaso.

