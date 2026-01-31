Dejó Sporting Cristal y ahora es presentado como gran refuerzo de Unión Comercio: "Con alegría..."

Cada vez restan menos semanas para que comience la Liga 2, torneo en donde varios equipos lucharán por ascender a la Primera División. Tal es el caso de Unión Comercio, escuadra que viene reforzando su plantilla con importantes figuras. Precisamente, uno de los recientes fichajes del 'Poderoso del Altomayo' es un futbolista que tuvo paso por Sporting Cristal.

Dejó Sporting Cristal y ahora jugará en Unión Comercio este 2026

Nos referimos a Tadashi Aoki. Mediante sus redes sociales, el conjunto selvático presentó oficialmente al mediocampista defensivo, que estuvo sin equipo el último semestre, pensando en afrontar la campaña 2026. U. Comercio destacó que la habilidad del talentoso jugador será clave para que el plantel sea muy competitivo este año.

"¡Bienvenido Tadashi. Anunciamos con alegría la incorporación al jugador Tadashi Aoki por toda la temporada. Confiamos en que su talento nos ayudará a lograr los objetivos. ¡Éxitos Aoki!", señalaron en su cuenta de Facebook.

Unión Comercio oficializó el fichaje de Tadashi Aoki/Foto: Facebook

¿Cómo le fue a Tadashi Aoki el 2025?

Es importante precisar que, Aoki rescindió contrato con el elenco 'Azulgrana' en junio de 2025, donde llegó a afrontar oficialmente 10 partidos en la Liga 1 y tan solo 1 encuentro tras su llegada a Cusco FC para la segunda mitad del año. Este 2026, el deportista promete ser mejor considerado en su nueva escuadra para regresar a su mejor nivel.

Tadashi Aoki y su paso por Sporting Cristal:

En sus inicios en el fútbol profesional, Tadashi Aoki defendió la camiseta de Sporting Cristal del 2016 al 2019, pero luego es cedido a préstamo a Unión Huaral donde adquiere mayor continuidad. Posteriormente, tuvo una segunda etapa en el Rímac entre el 2020 y 2022.

Tadashi Aoki y su etapa en Sporting Cristal

¿En qué equipos ha jugado Tadashi Aoki?