Sporting Cristal anuncia salida de atacante que jugó en Brasil rumbo a histórico club: "Éxitos"
Sporting Cristal confirmó la salida de un atacante con pasado en el fútbol brasileño y ahora reforzará a un destacado club nacional todo el 2026. ¿De quién se trata?
Sporting Cristal se prepara para su debut en la Liga 1 2026 ante Deportivo Garcilaso. La escuadra dirigida por Paulo Autuori tiene la obligación de conquistar el título y romper su sequía sin trofeos, por lo que se movieron de gran manera en el mercado de pases. No obstante, los rimenses acaban de decirle adiós a un talentoso atacante que jugó en Brasil.
Sporting Cristal anuncia salida de atacante que jugó en Brasil
La escuadra bajopontina busca destacarse en esta temporada y ha confiado en Felipe Vizeu e Irven Ávila como sus delanteros estrella. En ese contexto, a solo un día del inicio de la Liga 1, el club anunció que prescindirá de los servicios de un habilidoso atacante. Nos referimos a Arnold Cotito.
En las últimas semanas se informó que el joven delantero no estaba en los planes de Paulo Autuori, por lo que Sporting Cristal decidió cederlo a préstamo a Carlos A. Mannucci durante toda la temporada, con el objetivo de que acumule minutos de juego y adquiera más experiencia en el fútbol profesional.
Arnold Cotito deja Sporting Cristal y jugará en Mannucci todo el 2026.
“Préstamo por todo el 2026, rumbo a Mannucci. ¡Éxitos, Arnold!”, fue el mensaje que compartió el club en sus redes oficiales, confirmando la salida de una de sus jóvenes promesas.
De esta forma, a sus 19 años, Arnold Cotito continuará su carrera en la Liga 2. Cabe señalar que el delantero aún mantiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2027, siendo considerado un talento importante para el club.
Arnold Cotito jugó en Sao Paulo de Brasil
Tras haber destacado con las menores de Sporting Cristal, Arnold Cotito dio un gran paso en su carrera al haber salido cedido a Sao Paulo de Brasil, para jugar con su categoría Sub-20, si bien no logró quedarse en el club, adquirió experiencia en uno de los equipos más importantes de Sudampercina.
Asimismo, es importante acotar que Cotito ha sido considerado para las convocatorias de las divisiones menores de la selección peruana, jugando dos partidos con la categoría Sub-17.
