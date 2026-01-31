Sporting Cristal espera cumplir requisito primordial para contratar a Bryan Reyna: "Formal"

¡Sorpresa! Como ya se sabía, Sporting Cristal está tras los pasos de Bryan Reyna para reforzarse de cara a la Liga 1 2026. Sin embargo, ahora un nuevo detalle impactó a la hinchada debido a que los celestes están esperando que se cumpla un fuerte requisito para así hacer efectiva la contratación del ex Alianza Lima. Aunque este factor podría incomodar a algunos hinchas celestes.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea en el programa A Presión, el cuadro del Rímac quiere contar con los servicios del delantero de Belgrano en Argentina, pero para ello existe un jugador que es pieza clave en la negociación. Se trata de Maxloren Castro, atacante de 18 años que es parte fundamental en la estrategia de los 'cerveceros' para repatriar al hombre de la selección peruana.

El mencionado comunicador dio a conocer que el área deportiva de Sporting Cristal hizo contacto formal con el 'Pirata' por Bryan Reyna y le hizo saber que quieren contar con él para esta temporada, con Liga 1 y Copa Libertadores 2026 en juego. No obstante, por temas económicos, deben realizar con urgencia la venta de una de sus principales figuras al fútbol extranjero.

Es ahí que entra Maxloren Castro, quien tiene ofertas de la MLS y Portugal. En síntesis, los celestes únicamente contratarán al ex Alianza Lima si consiguen vender a su canterano al exterior, por lo que en los próximos días se definirá el futuro de ambos elementos nacionales.

¿Cuál es el valor actual de Maxloren Castro?

Actualmente, Maxloren Castro tiene un valor de 1 millón de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. En ese sentido, si sigue destacando a nivel nacional o internacional sin duda alguna su precio seguirá elevándose a lo largo del 2026.