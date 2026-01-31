Sporting Cristal impacta y anuncia la salida de jugador campeón nacional: "Gracias por todo"

Sporting Cristal está a solo unas horas de enfrentar a Deportivo Garcilaso por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los rimenses han realizado una gran reestructuración en su plantel con varios fichajes y salidas. Precisamente, previo a su debut, el club anunció la salida de un talentoso jugador que salió campeón nacional.

Sporting Cristal anuncia la salida de jugador campeón nacional

Sporting Cristal es uno de los clubes que mejor desarrolla sus divisiones menores en el fútbol peruano, contando con varias promesas en su plantilla. Consciente de que no tendría minutos esta temporada, el club confirmó la salida de Quembol Guadalupe, jugador formado en sus canteras y que regresó al primer equipo en 2024.

El cuadro rimense comunicó a sus hinchas que el contrato de Guadalupe ha finalizado, por lo que deja de formar parte del primer equipo. Además, le agradecieron por su compromiso y le desearon lo mejor en su futuro deportivo.

Sporting Cristal anunció la salida de Quembol Guadalupe tras finalizar contrato.

"Quembol Guadalupe terminó su contrato y deja de pertenecer a nuestro club, al que estuvo ligado desde nuestro Fútbol Formativo. Le agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera. ¡Gracias por todo, Quembol!", informó el club en sus redes sociales.

Quembol Guadalupe tuvo un fallido paso por Sporting Cristal

Quembol Guadalupe fue considerado una de las grandes promesas de Sporting Cristal y, tras destacar en las divisiones menores, dio el salto al Orlando City de la MLS a finales de 2020.

Allí jugó también con las categorías inferiores, pero no logró consolidarse, por lo que el club de La Florida decidió que regresara en 2024. Sin embargo, el defensa de 21 años nunca fue considerado con el primer equipo e inició una serie de cesiones hasta su salida definitiva del club.

Quembol Guadalupe fue campeón nacional

Durante la temporada 2025, Quembol Guadalupe integró las filas de FC Cajamarca, club donde solo logró disputar 8 partidos. Sin embargo, su poca regularidad no evitó que fue parte del equipo que levantó el título de la Liga 2 en ese año.