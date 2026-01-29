¡Duro golpe! Sporting Cristal confirma la baja de dos figuras titulares para inicio de la Liga 1

Sporting Cristal tiene la obligación de destacar en esta temporada y conseguir el título de la Liga 1 2026. Por ello, los rimenses buscan empezar con pie derecho el Torneo Apertura venciendo a Deportivo Garcilaso por la primera jornada. No obstante, el club acaba de comunicar que no podrán contar con dos jugadores titulares.

Sporting Cristal confirma la baja de dos figuras titulares

El cuadro dirigido por Paulo Autuori tuvo una gran reestructuración durante su pretemporada, con varias salidas y reforzándose en posiciones puntuales. Sin embargo, su planificación sufrió un golpe tras confirmarse las lesiones de Christofer Gonzáles y Luis Abram, ambos considerados titulares.

'Canchita' iba a ser titular en la Tarde Celeste pero se acabó lesionando. Precisamente, Sporting Cristal compartió un parte médico en sus canales oficiales y confirmó que el destacado volante sufrió una fisura en el dedo del pie durante los calentamientos. Asimismo, revelaron que se encuentra siendo observado por un especialista.

Sporting Cristal comunicó el estado de las lesiones de Christopher Gonzáles y Luis Abram.

"El Club Sporting Cristal informa que el jugador Christofer Gonzáles fue diagnosticado con una fisura de falange distal del primer dedo del pie, producida de manera accidental durante el trabajo precompetitivo realizado en la Tarde Celeste", mencionaron en la primera parte de su pronunciamiento.

Por su parte, señalaron que Luis Abram continúa en el proceso de recuperación del desgarro que sufrió al final de la última temporada y se encuentra siendo observado por el área médica del club.

¿Cuánto tiempo estará fuera Christofer Gonzáles?

Al tratarse de una fisura, se estima que Christofer Gonzáles permanezca alejado de las canchas por un periodo mínimo de cuatro semanas y un máximo de seis. Todo dependerá de la evolución que presente el jugador durante su proceso de recuperación.