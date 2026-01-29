¡Confirmado! Fecha oficial del lanzamiento de L1 Max en Movistar TV a nivel nacional

En las últimas horas, se confirmó de manera oficial la inclusión de L1 MAX al operador de Movistar TV para transmitir todos los partidos de la Liga 1 2026. De esta manera, millones de aficionados se encuentran con muchas interrogantes como en qué fecha se podrá ver los canales en su paquete estándar, así como en dónde ver los contenidos de dicho canal.

PUEDES VER: El día que Esteban Pavez cometió un blooper y le regaló un insólito gol a Alianza Lima

Fecha confirmada para ver L1 MAX en Movistar TV

El portal de Movistar TV indica que aquellos usuarios que cuenten desde el paquete estándar de dicha operadora podrán ver en su parrilla de programación la señal de L1 MAX a partir del viernes 30 de enero del presente año. Hay mucha expectativa en la audiencia por sintonizar todo el contenido del torneo peruano, el cual arrancará con el choque entre Sport Huancayo vs Alianza Lima.

¿En qué canales se podrá ver L1 MAX en Movistar TV?

Vale indicar, que la inclusión de L1 MAX a la operadora de Movistar TV no involucra un costo adicional para los usuarios. Dicho esto, esta señal se podrá ver mediante los canales 11 y 14 en SD y 711 y 714 HD. De igual manera, si tienes el aplicativo de Movistar TV App podrás ver las transmisiones vía PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

"Esto es posible gracias al acuerdo firmado con 1190 Sports para la incorporación de las señales Liga 1 y Liga 1 Max a la parrilla de Movistar TV desde este viernes 30 de enero", informó Movistar TV mediante un comunicado de prensa.

Alianza Lima vs Sport Huancayo será el primer partido de la Liga 1 2026

De acuerdo a la programación de la primera jornada de la Liga 1 2026, el partido entre Sport Huancayo vs Alianza Lima será el duelo que inaugure el Torneo Apertura en el Estadio IPD de Huancayo a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT). Este compromiso se podrá ver en Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro y Win.