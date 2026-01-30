0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo por la Liga 1

L1 MAX se pronunció y reveló si van a continuar transmitiendo los partidos de Liga 1: "Tenemos..."

L1 MAX no transmitió el partido entre Alianza Lima contra Sport Huancayo, esto desató una serie de cuestionamientos. El canal se pronunció al respecto.

Jesús Yupanqui
L1 MAX se pronunció y reveló si continuarán con la transmisión de los partidos de la Liga 1.
L1 MAX se pronunció y reveló si continuarán con la transmisión de los partidos de la Liga 1. | FOTO: L1 MAX
COMPARTIR

El partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo marcó el debut del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Las cámaras de L1 MAX no pudieron ingresar al estadio y no lograron transmitir el compromiso. Esto desató una serie de cuestionamientos por parte de los hinchas.

Indecopi inició investigación tras la no transmisión del Alianza Lima ante Sport Huancayo

PUEDES VER: Indecopi inició investigación contra L1 MAX por no transmitir el Alianza Lima vs. Sport Huancayo

En L1 Radio pidieron perdón por no cumplir con la transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Señaló que 1190 y la FPF llegaron a un acuerdo, beneficioso para el fútbol peruano, y continuarán con la televisación de los duelos del campeonato nacional.

"Como señal oficial del campeonato. Tenemos que pedir disculpas; lamentablemente, ustedes no pudieron disfrutar del partido de Alianza Lima en su visita a Huancayo. Afortunadamente, ese impase terminó superándose y se llegó a un acuerdo histórico entre la FPF y 1190; ustedes van a seguir viendo el torneo del fútbol peruano, el Apertura, en esta pantalla", expresaron.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Jugador dejó Universitario pese a su buen nivel y ahora celebra el triunfo de Alianza: "Enfocados"

  2. Futbolista que ganó el tricampeonato con la 'U' fue captado celebrando gol de Alan Cantero

  3. Tiago Cantoro, ex Universitario, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Talento"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano