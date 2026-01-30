L1 MAX se pronunció y reveló si van a continuar transmitiendo los partidos de Liga 1: "Tenemos..."

El partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo marcó el debut del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Las cámaras de L1 MAX no pudieron ingresar al estadio y no lograron transmitir el compromiso. Esto desató una serie de cuestionamientos por parte de los hinchas.

En L1 Radio pidieron perdón por no cumplir con la transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Señaló que 1190 y la FPF llegaron a un acuerdo, beneficioso para el fútbol peruano, y continuarán con la televisación de los duelos del campeonato nacional.

"Como señal oficial del campeonato. Tenemos que pedir disculpas; lamentablemente, ustedes no pudieron disfrutar del partido de Alianza Lima en su visita a Huancayo. Afortunadamente, ese impase terminó superándose y se llegó a un acuerdo histórico entre la FPF y 1190; ustedes van a seguir viendo el torneo del fútbol peruano, el Apertura, en esta pantalla", expresaron.