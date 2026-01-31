Christian Ortiz, exfigura de Sporting Cristal, remece el mercado de pases y firma por mítico club

Sporting Cristal es uno de los equipos más representativos del fútbol peruano, por lo que se ha caracterizado por tener a grandes jugadores en su equipo a lo largo de su historia. Uno de ellos fue Christian Ortiz volante que maravilló a los hinchas con sus goles y asistencias por varios años. Recientemente, el argentino fue la gran sorpresa en el mercado tras concretar su fichaje por un importante club.

Christian Ortiz, exfigura de Sporting Cristal, firmó por mítico club

Christian Ortiz ha mantenido una destacada regularidad en su carrera tras su salida del cuadro de La Florida, y su buen rendimiento volvió a reflejarse recientemente. Precisamente, el volante de 33 años acaba de cambiar de club tras ser anunciado como nuevo refuerzo del Gremio Novorizontino.

El conjunto brasileño hizo oficial la llegada del futbolista a través de sus redes sociales y resaltó que firmó un contrato por dos temporadas. De esta manera, el popular ‘Titi’ Ortiz continuará su trayectoria en el fútbol brasileño y buscará consolidarse en su nuevo equipo.

Christian Ortiz fue anunciado como nuevo jugador de Gremio Novorizontino.

"¡Titi Ortiz ya está con el Tigre! El viernes trae novedades al Grêmio Novorizontino. El argentino Titi Ortiz, de 33 años, refuerza al Tigre do Vale para lo que resta de las temporadas 2026 y 2027", fue el anuncio que compartió el club en sus medios oficiales.

Cabe destacar que ahora compartirá vestuario con otros exelementos de Sporting Cristal, como Jhilmar Lora y el entrenador Enderson Moreira. No obstante, durante su etapa en el fútbol peruano, Ortiz solo coincidió con el lateral derecho.

Christian Ortiz y su paso por Sporting Cristal

El argentino tuvo un destacado paso por Sporting Cristal, sobresaliendo desde su llegada en la temporada 2017 y, aunque partió al año siguiente, regresó en 2019 para mantenerse durante dos temporadas más. En total, el volante disputó 66 partidos con la escuadra rimense, registrando un balance de 17 goles y 15 asistencias.

Valor de mercado de Christian Ortiz

El portal internacional Transfermarkt cotizó actualmente a Christian Ortiz con un valor de mercado de 300 mil euros, una de las cifras más bajas de su carrera y lejos de su máximo histórico de 1,5 millones en 2021.