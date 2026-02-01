Sporting Cristal cometió error escandaloso tras haber empatado 1-1 con Garcilaso en Cusco

Ha empezado la Liga 1 2026 y Sporting Cristal ya debutó con un empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Lejos del resultado, los celestes impactaron a sus hinchas con un error escandaloso que ha dado de qué hablar en todos los fanáticos del fútbol peruano. ¿De qué se trata?

Los del Rímac no iniciaron de la mejor manera posible el Torneo Apertura, pero un empate en Cusco siempre es bueno debido a que jugar en la altura es sumamente complicado. Pese a ello, las redes sociales del cuadro bajopontino se robaron la atención del mundo entero por una peculiar publicación.

"¡Vamos, debut y victoria!", escribió Sporting Cristal en su cuenta oficial de 'X', luego del partido con Deportivo Garcilaso. ¿El error? Resultas que el conjunto dirigido por Paulo Autuori no ganó, sino que únicamente pudo sumar un punto gracias a su empate en la ciudad imperial.

Sporting Cristal y su publicación.

Este detalle no pasó desapercibido por los hinchas, quienes comenzaron a pedir que cambien al gestor de las redes sociales del club por no estar atento al marcador. Lo cierto es que, pese a este error, los celestes no sumaron de a tres y ahora deberán vencer en casa la próxima semana para meterse en la lucha por el Torneo Apertura.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal recibirá a Melgar de Arequipa el próximo domingo 8 de febrero desde las 11.00 horas de Perú en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac, con transmisión de L1 MAX vía Movistar Deportes. Asimismo, en el diario Líbero te contaremos todos los detalles del compromiso.