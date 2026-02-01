Alianza Lima planea usar camiseta que no anunció esta temporada para enfrentar a 2 de Mayo

Este miércoles 4 de febrero Alianza Lima visitará a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de obtener un buen resultado para jugar con calma en la vuelta dentro del Estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, los blanquiazules sorprenderán a sus hinchas porque planean usar una indumentaria que no fue anunciada para esta temporada.

Hace poco la segunda camiseta de los íntimos emocionó a su hinchada, ya que quedó fascinada con el diseño que realizó Nike. Ahora, los de La Victoria dieron de qué hablar debido a que utilizarán una remera de campañas pasadas para el enfrentamiento con los paraguayos en condición de visitante, esto debido a la similutud entre sus colores.

Sucede que, mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista Gerson Cuba filtró una imagen de la indumentaria que utilizaría Alianza Lima para enfrentarse a 2 de Mayo en Copa Libertadores. "Para el duelo del miércoles por la Copa Libertadores, Alianza Lima usaría la indumentaria alterna de 2025", indicó el mencionado comunicador.

Alianza Lima y su camiseta para la Copa Libertadores.

Como se observa en la foto, los íntimos estarían reutilizando la camiseta azul del año pasado, la cual era su segunda camiseta. Recordemos que en la última campaña los de Matute pasaron algo similar cuando tuvieron que jugar ante Boca Juniors con la remera de entrenamiento, la cual era totalmente blanca.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal para ver

Alianza Lima enfrentará este miércoles 4 de febrero a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y el duelo de vuelta será el 11 del mismo mes. Vale precisar que ambos compromisos iniciarán a las 19.30 horas de Perú y contarán con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.