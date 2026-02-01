0
Resultados y Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Universitario vs ADT HOY EN VIVO

Alianza Lima planea usar camiseta que no anunció esta temporada para enfrentar a 2 de Mayo

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 y planea usar una camiseta que no fue anunciada para esta temporada.

Francisco Esteves
Alianza Lima usará inesperada camiseta.
Alianza Lima usará inesperada camiseta. | Foto: Alianza Lima - X.
Este miércoles 4 de febrero Alianza Lima visitará a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de obtener un buen resultado para jugar con calma en la vuelta dentro del Estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, los blanquiazules sorprenderán a sus hinchas porque planean usar una indumentaria que no fue anunciada para esta temporada.

Universitario empató 3-3 con ADT.

Universitario empató 3-3 con ADT en casa y preocupa a sus hinchas con la temporada 2026

Hace poco la segunda camiseta de los íntimos emocionó a su hinchada, ya que quedó fascinada con el diseño que realizó Nike. Ahora, los de La Victoria dieron de qué hablar debido a que utilizarán una remera de campañas pasadas para el enfrentamiento con los paraguayos en condición de visitante, esto debido a la similutud entre sus colores.

Sucede que, mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista Gerson Cuba filtró una imagen de la indumentaria que utilizaría Alianza Lima para enfrentarse a 2 de Mayo en Copa Libertadores. "Para el duelo del miércoles por la Copa Libertadores, Alianza Lima usaría la indumentaria alterna de 2025", indicó el mencionado comunicador.

Alianza Lima

Alianza Lima y su camiseta para la Copa Libertadores.

Como se observa en la foto, los íntimos estarían reutilizando la camiseta azul del año pasado, la cual era su segunda camiseta. Recordemos que en la última campaña los de Matute pasaron algo similar cuando tuvieron que jugar ante Boca Juniors con la remera de entrenamiento, la cual era totalmente blanca.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal para ver

Alianza Lima enfrentará este miércoles 4 de febrero a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y el duelo de vuelta será el 11 del mismo mes. Vale precisar que ambos compromisos iniciarán a las 19.30 horas de Perú y contarán con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

